Большинство отупели: известный режиссер о ситуации с Сенцовим

В ситуации с незаконно осужденным украинцем Олегом Сенцовим все зависит от одного человека – президента России Владимира Путина.

Такое мнение высказал грузинский кинорежиссер и актер Отар Иоселиани, сообщает "Радио Свобода".

"Во-первых, мы в меньшинстве. Я терпеть не могу большинство, абсолютно обалдело и отупело. А меньшинство, как вы понимаете, по законам арифметики – ничего не решает", – сказал он.

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По словам режиссера, сколько бы меньшинство не желало, сколько бы ни писали, все равно его очень мало.

В этой ситуации все зависит от одного человека. И сколько б мы не кричали, крики наши придут к этому человеку или нет – неизвестно. А если придут, еще бабушка надвое сказала, что он решит,

– добавил Иоселиани.