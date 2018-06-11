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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Більшість отупіли: відомий режисер про ситуацію з Сенцовим

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Отар Іоселіані
Отар Іоселіані / "Комерсант"

У ситуації з незаконно засудженим українцем Олегом Сенцовим усе залежить від однієї людини – президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку висловив грузинський кінорежисер і актор Отар Іоселіані, повідомляє "Радіо Свобода".

"По-перше, ми в меншості. Я терпіти не можу більшість, яка абсолютно отетеріла та отупіла. А меншість, як ви розумієте, за законами арифметики – нічого не вирішує", – сказав він.

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За словами режисера, скільки б меншість не бажала, скільки б не писали, все-одно її дуже мало .

У цій ситуації все залежить від однієї людини. І скільки ми б не волали, крики наші дійдуть до цієї людини чи ні – невідомо. А якщо дійдуть, ще бабуся надвоє сказала , що він вирішить,
– додав Іоселіані.

 

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Кіно
Джерело: 24 Канал
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