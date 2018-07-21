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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Большинство пользователей неправильно заряжают смартфоны: эксперты дали несколько советов

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Как заряжать смартфон
Как заряжать смартфон / Фото из открытых источников

Многие пользователи заряжают свои смартфоны, используя советы для обычных кнопочных телефонов. То есть разряжают смартфон до 0%. Однако, так заряжать смартфоны неправильно.

В этом убеждают эксперты GSMArena, пишет segodnya.ua.

Дело в том, что в старых телефонах использовали никель-кадмиевые батареи, которые имели так называемый "эффект памяти". Поэтому их нужно было полностью разрядить и зарядить до 100%.

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Современные смартфоны имеют литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, которые лишены проблемы "эффекта памяти", поэтому готовы работать сразу "из коробки" без разгона.

Как утверждают эксперты GSMArena, для таких батарей 100% зарядка вредна. Оптимально заряжать устройство на уровне 40-30%.

Также эксперты не рекомендуют играть в игры на смартфоне во время зарядки, ведь видеоигры сильно нагревают процессор от чего нагревается батарея – это негативно влияет на смартфон.

А вот оставлять на ночь смартфон на подзарядке не опасно, говорят эксперты. Главное использовать фирменную зарядку – она ​​имеет механизм защиты от перегрева.

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Теги: Смартфоны Техно
Источник: 24 Канал
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