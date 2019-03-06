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      Большинство россиян не поддержат массовые политические протесты: результаты опроса

      28 Читати новину українською
      Россияне не готовы к выходу на массовые протесты
      Россияне не готовы к выходу на массовые протесты / Getty images

      К массовым протестам с политическими или экономическими требованиями не готово присоединиться большинство россиян. Так, на протесты с политическими требованиями не готовы выйти 75% респондентов, а с экономическими требованиями – 65% опрошенных.

      Большинство россиян заявляют, что не будут принимать участия в акциях протеста с политическими или экономическими требованиями и считают такие акции маловероятными. Об этом свидетельствуют результаты недавно проведенного опроса российского "Левада-Центра".

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      Так, максимальный протестный потенциал по политическим вопросам за последние два года в России отмечался в июле 2018 года. Тогда 23% опрошенных заявили о готовности участвовать в политических протестах.


      Результаты опроса "Левада-Центра"

      В акциях экономической направленности пик активности зафиксирован в ноябре 2018 года. Тогда о своем намерении участвовать в акциях против падения уровня жизни заявляли 30% респондентов.


      Результаты опроса "Левада-Центра"

      Это опрос социологи провели в середине февраля в 137 населенных пунктах России.

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      Теги: Новости политики Новости России Социологическое исследование
      Источник: 24 Канал
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