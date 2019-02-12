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      Несогласие и разобщенность: в России исследовали настроения граждан

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      Настроения россиян очень зависят от того, что показывает росТВ
      Настроения россиян очень зависят от того, что показывает росТВ / Getty images

      Более чем половина россиян считают, что в их стране царит несогласие и разобщенность. Наиболее острые противоречия, по мнению граждан РФ, существующие между властью и народом.

      Также россияне считают, что "во взаимоотношениях с другими людьми следует быть осторожными" (65%) и только 30% убеждены, что "большинству можно доверять". Такие данные исследования обнародовала группа "Циркон", передает "Коммерсант".

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      Так, 57% граждан считают, что в стране "больше несогласия и разобщенности".

      Острые разногласия, по мнению граждан, царят между властью и народом (45%), богатыми и бедными (40%), между людьми разных политических убеждений (24%).

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      Наибольшую разделенность русский народ чувствует со своей властью

      По словам социолога Игоря Задорина, такие результаты частично спровоцированы информационной политикой, которую проводит Россия.

      Со СМИ люди сейчас получают больше информации о войнах и конфликтах, которые смакуют на различных ток-шоу, чем о единении общества. Кроме того, в РФ растет социальное неравенство, потому конфликтность людей заметно возросла,
      – отметил ученый.

      А вот главными объединяющими факторами для граждан РФ остаются "семейные ценности, патриотизм и профессиональная принадлежность". Также почти 75% опрошенных готовы "объединиться с другими людьми для совместных действий, если их идеи и интересы сходятся".

      Кроме того, более половины россиян опасается военной угрозы со стороны других стран. Боязнь войны у россиян вызвана общим ощущением конфликта с Западом и изоляции страны. Негатива также добавляют новости, которые транслируют пропагандистские СМИ.

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      Теги: Новости политики Новости России Статистика Социологическое исследование
      Источник: 24 Канал
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