23:02
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Незгода і роз’єднаність: у Росії дослідили настрої громадян

      1066 Читать новость на русском
      Настрої росіян дуже залежать від того, що показує росТБ
      Настрої росіян дуже залежать від того, що показує росТБ / Getty images

      Більш ніж половина росіян вважають, що в їх країні панує незгода і роз’єднаність. Найбільш гострі суперечності, на думку громадян РФ, існують між владою і народом.

      Також росіяни вважають, що "у взаєминах із іншими людьми слід бути обережними" (65%) і лише 30% переконані, що "більшості можна довіряти". Такі дані дослідження оприлюднила група "Циркон", передає "Коммерсант".

      Читайте також: Довіра до Путіна в Росії обвалилась до історичного мінімуму

      Так, 57% громадян вважають, що в країні "більше незгоди і роз'єднаності".

      Найгостріші розбіжності, на думку громадян, панують між владою і народом (45%), багатими і бідними (40%), між людьми різних політичних переконань (24%).

      опитування росіяни дослідження
      Найбільшу розділеність російський народ відчуває зі своєю владою

      За словами соціолога Ігоря Задоріна, такі результати частково спровоковані інформаційною політикою, яку провадить Росія.

      Зі ЗМІ люди зараз отримують більше інформації про війни і конфлікти, які смакують на різних ток-шоу, ніж про єднання суспільства. Окрім того, у РФ зростає соціальна нерівність, тому конфліктність людей помітно зросла,
      – зазначив науковець.

      А ось головними об'єднавчими факторами для громадян РФ залишаються "сімейні цінності, патріотизм і професійна приналежність". Також майже 75% опитаних готові "об'єднатися із іншими людьми для спільних дій, якщо їх ідеї та інтереси сходяться".

      Окрім того, більш ніж половина росіян побоюється військової загрози з боку інших країн. Боязнь війни у росіян викликана загальним відчуттям конфлікту із Заходом та ізоляції країни. Негативу також додають новини, які транслюють пропагандистські ЗМІ.

      blog_ava
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні
      5033
      Теги: Новини політики Новини Росії Статистика Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сьогодні , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 11
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1473
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      705
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 195
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      5033
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук