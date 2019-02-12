Незгода і роз’єднаність: у Росії дослідили настрої громадян

Більш ніж половина росіян вважають, що в їх країні панує незгода і роз’єднаність. Найбільш гострі суперечності, на думку громадян РФ, існують між владою і народом.

Також росіяни вважають, що "у взаєминах із іншими людьми слід бути обережними" (65%) і лише 30% переконані, що "більшості можна довіряти". Такі дані дослідження оприлюднила група "Циркон", передає "Коммерсант".

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Так, 57% громадян вважають, що в країні "більше незгоди і роз'єднаності".

Найгостріші розбіжності, на думку громадян, панують між владою і народом (45%), багатими і бідними (40%), між людьми різних політичних переконань (24%).



Найбільшу розділеність російський народ відчуває зі своєю владою

За словами соціолога Ігоря Задоріна, такі результати частково спровоковані інформаційною політикою, яку провадить Росія.

Зі ЗМІ люди зараз отримують більше інформації про війни і конфлікти, які смакують на різних ток-шоу, ніж про єднання суспільства. Окрім того, у РФ зростає соціальна нерівність, тому конфліктність людей помітно зросла,

– зазначив науковець.

А ось головними об'єднавчими факторами для громадян РФ залишаються "сімейні цінності, патріотизм і професійна приналежність". Також майже 75% опитаних готові "об'єднатися із іншими людьми для спільних дій, якщо їх ідеї та інтереси сходяться".

Окрім того, більш ніж половина росіян побоюється військової загрози з боку інших країн. Боязнь війни у росіян викликана загальним відчуттям конфлікту із Заходом та ізоляції країни. Негативу також додають новини, які транслюють пропагандистські ЗМІ.