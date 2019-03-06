Більшість росіян не підтримають масові політичні протести: результати опитування

До масових протестів із політичними чи економічними вимогами не готова приєднатися більшість росіян. Так, на протести із політичними вимогами не готові вийти 75% респондентів, а з економічними вимогами – 65% опитаних.

Більшість росіян заявляють, що не братимуть участі в акціях протесту з політичними чи економічними вимогами і вважають такі акції малоймовірними. Про це свідчать результати нещодавно проведеного опитування російського "Левада-Центру".

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Так, максимальний протестний потенціал із політичних питань за останні два роки в Росії відзначався в липні 2018 року. Тоді 23% опитаних заявили про готовність брати участь у політичних протестах.



Результати опитування "Левада-Центру"

В акціях економічної спрямованості пік активності зафіксований у листопаді 2018 року. Тоді про свій намір брати участь в акціях проти падіння рівня життя заявляли 30% респондентів.



Результати опитування "Левада-Центру"

Це опитування соціологи провели в середині лютого в 137 населених пунктах Росії.