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      Більшість росіян не підтримають масові політичні протести: результати опитування

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      Росіяни не готові до виходу на масові протести
      Росіяни не готові до виходу на масові протести / Getty images

      До масових протестів із політичними чи економічними вимогами не готова приєднатися більшість росіян. Так, на протести із політичними вимогами не готові вийти 75% респондентів, а з економічними вимогами – 65% опитаних.

      Більшість росіян заявляють, що не братимуть участі в акціях протесту з політичними чи економічними вимогами і вважають такі акції малоймовірними. Про це свідчать результати нещодавно проведеного опитування російського "Левада-Центру".

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      Так, максимальний протестний потенціал із політичних питань за останні два роки в Росії відзначався в липні 2018 року. Тоді 23% опитаних заявили про готовність брати участь у політичних протестах.


      Результати опитування "Левада-Центру"

      В акціях економічної спрямованості пік активності зафіксований у листопаді 2018 року. Тоді про свій намір брати участь в акціях проти падіння рівня життя заявляли 30% респондентів.


      Результати опитування "Левада-Центру"

      Це опитування соціологи провели в середині лютого в 137 населених пунктах Росії.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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