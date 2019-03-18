Большинство украинцев за прошедший год не прочитали ни одной книги: результаты опроса

В течение последнего года 60% взрослого населения Украины не читали никаких книг и не наведывались ни в магазин, ни в библиотеку. В свою очередь, 13% украинцев хоть и не посещали библиотеку или книжный магазин, однако читали книгу. Интересно также, что половина украинских граждан в 2018 году не посещали никаких культурных мероприятий.

Посещаемость библиотек и книжных магазинов в Украине имеет значительные различия по возрасту, уровню образования и размеру населенного пункта: чаще всего туда наведываются люди младших возрастных категорий, с высоким уровнем образования и проживающие в больших населенных пунктах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Киевским международным институтом социологии.

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Почти четверть (23%) взрослого населения Украины посетили библиотеку или книжный магазин хотя бы один раз в течение последнего года. Одновременно в течение последнего года большинство взрослого населения Украины (60%) не читали никаких книг (электронных или печатных),

– говорится в результатах исследования.

Кроме того, половина взрослого населения Украины не посетили ни одного культурного мероприятия в 2018 году. Препятствиями для более частого посещения украинцы называют в первую очередь нехватку денег и свободного времени: 50% отмечают, что посещали бы культурные мероприятия чаще, если бы имели больше денег; 45% – если бы имели больше свободного времени.



Результаты опроса

Вес факторов денег и времени примерно одинаков среди младших категорий населения, однако ситуация меняется с возрастом: пожилые люди отмечают нехватку денег вдвое чаще, чем нехватку свободного времени.



Результаты опроса

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте 18 лет и старше с 8 по 23 сентября 2018 года. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. На территории Автономной Республики Крым опрос не проводили. Всего проведено 2026 интервью в 109 населенных пунктах Украины.