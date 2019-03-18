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      Большинство украинцев за прошедший год не прочитали ни одной книги: результаты опроса

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      Большинство украинцев в 2018 году не прочитали ни одной книги
      Большинство украинцев в 2018 году не прочитали ни одной книги / Фото из открытых источников

      В течение последнего года 60% взрослого населения Украины не читали никаких книг и не наведывались ни в магазин, ни в библиотеку. В свою очередь, 13% украинцев хоть и не посещали библиотеку или книжный магазин, однако читали книгу. Интересно также, что половина украинских граждан в 2018 году не посещали никаких культурных мероприятий.

      Посещаемость библиотек и книжных магазинов в Украине имеет значительные различия по возрасту, уровню образования и размеру населенного пункта: чаще всего туда наведываются люди младших возрастных категорий, с высоким уровнем образования и проживающие в больших населенных пунктах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Киевским международным институтом социологии.

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      Почти четверть (23%) взрослого населения Украины посетили библиотеку или книжный магазин хотя бы один раз в течение последнего года. Одновременно в течение последнего года большинство взрослого населения Украины (60%) не читали никаких книг (электронных или печатных),
      – говорится в результатах исследования.

      Кроме того, половина взрослого населения Украины не посетили ни одного культурного мероприятия в 2018 году. Препятствиями для более частого посещения украинцы называют в первую очередь нехватку денег и свободного времени: 50% отмечают, что посещали бы культурные мероприятия чаще, если бы имели больше денег; 45% – если бы имели больше свободного времени.

      опитування соціологічне дослідження населення книги бібліотеки культура
      Результаты опроса

      Вес факторов денег и времени примерно одинаков среди младших категорий населения, однако ситуация меняется с возрастом: пожилые люди отмечают нехватку денег вдвое чаще, чем нехватку свободного времени.

      результати опитування дослідження населення українці книги культура
      Результаты опроса

      Опрос проводился среди населения Украины в возрасте 18 лет и старше с 8 по 23 сентября 2018 года. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. На территории Автономной Республики Крым опрос не проводили. Всего проведено 2026 интервью в 109 населенных пунктах Украины.

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      Теги: Новости Украины Книги Социологическое исследование
      Источник: 24 Канал
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