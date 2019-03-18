Більшість українців за минулий рік не прочитали жодної книги: результати опитування

Упродовж останнього року 60% дорослого населення України не читали жодних книг і не навідувалися ані у книгарню, ані в бібліотеку. Своєю чергою, 13% українців хоч і не відвідували бібліотеку або книгарню, проте читали книжку. Цікаво також, що половина українських громадян у 2018 році не відвідували жодних культурних заходів.

Відвідуваність бібліотек і книгарень в Україні має значні відмінності за віком, рівнем освіти і розміром населеного пункту: частіше туди навідуються люди молодших вікових категорій, з вищим рівнем освіти та які проживають у більших населених пунктах. Про це свідчать результати опитування, оприлюднені Київським міжнародним інститутом соціології.

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Майже чверть (23%) дорослого населення України відвідали бібліотеку або книгарню хоча б один раз упродовж останнього року. Водночас упродовж останнього року більшість дорослого населення України (60%) не читали жодних книжок (електронних або друкованих),

– йдеться у результатах дослідження.

Окрім того, половина дорослого населення України не відвідали жодного культурного заходу у 2018 році. Перепонами для частішого відвідування українці називають насамперед брак грошей і вільного часу: 50% зазначають, що відвідували б культурні заходи частіше, якби мали більше грошей; 45% – якби мали більше вільного часу.



Результати опитування

Вага факторів грошей та часу приблизно однакова серед молодших категорій населення, проте ситуація змінюється з віком: літні люди зазначають про брак грошей удвічі частіше, ніж про брак вільного часу.



Результати опитування

Опитування проводили серед населення України віком 18 років і старше з 8 по 23 вересня 2018 року. У Луганській та Донецькій областях опитування проводили лише на територіях, контрольованих Україною. На території Автономної Республіки Крим опитування не проводили. Загалом проведено 2026 інтерв’ю у 109 населених пунктах України.