Скільки людей спілкуються українською мовою з рідними

Здебільшого українською мовою з найближчими родичами спілкується майже половина українців – 46%. А третина опитаних (32,4%) спілкуються з рідними виключно українською мовою.

Переважно або тільки російською мовою розмовляють 28,1% українців. З них 15,8% розмовляють тільки російською мовою, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Ще 24,9% українців рівноцінно розмовляють українською і російською мовами. Іншими мовами розмовляють 0,2% опитаних. А 0,7% не змогли або відмовилися відповісти на запитання.

На запитання про те, скільки часу треба відводити на вивчення російської мови в україномовних школах, 29,9% відповіли, що стільки ж, як і на вивчення української мови. При цьому 25,9% опитаних відповіли, що – менше, ніж на вивчення української, але більше, ніж на іноземні мови (англійську, німецьку та інші).

Ще 25,4% опитаних гадають, що на вивчення російської в україномовних школах треба витрачати стільки ж або менше, ніж на вивчення іноземних мов. При цьому 7,8% вважають, що російську не треба вивчати взагалі. Не змогли відповісти або відмовилися відповідати 11%.

Якщо порівнювати дані цього опитування з даними опитування 1998 року, то за 20 років частка тих, хто вважає, що російську мову потрібно вивчати в тому ж обсязі, що і українську, знизилася з 46% до 29,9%.

Кількість тих, хто гадає, що вивчати російську треба в меншому обсязі, ніж українську, але в більшому, ніж інші іноземні мови, знизилася з 31,5% до 25,9%.

Натомість частка тих, хто вважає, що російську треба вивчати в меншому обсязі, ніж інші іноземні мови, зросла з 16,7% до 25,4%

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Частина такої динаміки пояснюється тим, що опитування 1998 року включало Крим та усі території Донбасу, зазначили соціологи.

Опитування КМІС відбувалося з 28 лютого по 11 березня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респондентів, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.



У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.



Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% – для показників близьких до 25%, 2,9% – для показників близьких до 10%, 2,1% – для показників близьких до 5%.