Сколько людей общаются на украинском языке с родными

В основном на украинском языке с ближайшими родственниками общается почти половина украинцев – 46%. А треть опрошенных (32,4%) общаются с родными исключительно на украинском языке.

Преимущественно или только на русском языке разговаривают 28,1% украинцев. Из них 15,8% говорят только на русском языке, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Еще 24,9% украинцев равноценно разговаривают на украинском и русском языках. На других языках говорят 0,2% опрошенных. А 0,7% не смогли или отказались ответить на вопрос.

На вопрос о том, сколько времени надо отводить на изучение русского языка в украиноязычных школах, 29,9% ответили, что столько же, как и на изучение украинского языка. При этом 25,9% опрошенных ответили, что меньше, чем на изучение украинского, но больше, чем на иностранные языки (английский, немецкий и другие).

Еще 25,4% опрошенных считают, что на изучение русского языка в украиноязычных школах надо тратить столько же или меньше, чем на изучение иностранных языков. При этом 7,8% считают, что русский не нужно изучать вообще. Затруднились ответить или отказались отвечать 11%.

Если сравнивать данные этого опроса с данными опроса 1998 года, то за 20 лет доля тех, кто считает, что русский язык нужно изучать в том же объеме, что и украинский, снизилась с 46% до 29,9%.

Количество тех, кто думает, что учить русский нужно в меньшем объеме, чем украинский, но в большем, чем другие иностранные языки, снизилась с 31,5% до 25,9%.

Зато доля тех, кто считает, что русский надо изучать в меньшем объеме, чем другие иностранные языки, выросла с 16,7% до 25,4%

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Часть такой динамики объясняется тем, что опрос 1998 года включал Крым и все территории Донбасса, отметили социологи.

Опрос КМИС проходил с 28 февраля по 11 марта 2019 года. Методом личного интервью опрошены 2004 респондента, которые проживают в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.



В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.



Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% – для показателей близких к 25%, 2,9% – для показателей близких к 10%, 2,1% – для показателей близких к 5%.