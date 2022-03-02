Большое количество вертолетов надвигается из Крыма на Николаев, в городе высадился десант
Источник:Суспільне Миколаїв
Российские войска пытаются зажать Николаев в кольцо. По состоянию 10: 30 ситуация осложняется, но город оказывает мощное сопротивление врагу.
Прямо сейчас с территории Крыма на Николаев надвигается большое количество вертолетов, сообщил мэр города Александр Сенкевич. По его словам, ожесточенные бои с оккупантами ведутся в Херсонском направлении и в районе Калиновского кольца.
К теме ВСУ сожгли колонну российских военных, которые пытались скрыться: появилось видео
"Оставайтесь в укрытиях. Ваша главная задача – сохранять свою жизнь и жизнь своих близких", – подчеркнул городской глава. Он также добавил, что Николаев готовится к уличным боям.
Все, кто может держать оружие, становитесь на защиту города,
– обратился к жителям Сенкевич.
Предупреждение жителей Николаева об опасности: смотрите видео
В свою очередь губернатор Николаевщины Виталий Ким добавил, что в аэропорту города высадился вражеский десант. "Наши уже прижали их к Земле. Те просят сдаться", – резюмировал он, но угроза остается.
Николаевщина противостоит российским захватчикам: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!