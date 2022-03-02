Большое количество вертолетов надвигается из Крыма на Николаев, в городе высадился десант

Российские войска пытаются зажать Николаев в кольцо. По состоянию 10: 30 ситуация осложняется, но город оказывает мощное сопротивление врагу.

Прямо сейчас с территории Крыма на Николаев надвигается большое количество вертолетов, сообщил мэр города Александр Сенкевич. По его словам, ожесточенные бои с оккупантами ведутся в Херсонском направлении и в районе Калиновского кольца.

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"Оставайтесь в укрытиях. Ваша главная задача – сохранять свою жизнь и жизнь своих близких", – подчеркнул городской глава. Он также добавил, что Николаев готовится к уличным боям.

Все, кто может держать оружие, становитесь на защиту города,

– обратился к жителям Сенкевич.

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В свою очередь губернатор Николаевщины Виталий Ким добавил, что в аэропорту города высадился вражеский десант. "Наши уже прижали их к Земле. Те просят сдаться", – резюмировал он, но угроза остается.

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