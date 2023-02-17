По словам Воллеса, Россия не улучшила свою тактику "мясорубки". Несмотря на опасения, что Кремль готов начать масштабное наступление в первую годовщину своего полномасштабного вторжения в Украину, пока нет никаких доказательств большого скопления российских войск.

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Россия теряет много военных

Уоллес рассказал, что лучшее, что смогла Москва, – это серия зондирующих атак вдоль линии фронта, которые привели к большим потерям среди российских военных. Кроме того, западные союзники Украины очень решительно настроены помочь отбить российские войска. Одним из четких признаков этого является усиление поддержки со стороны США, которые сейчас "настроены довести конфликт до конца".

Сегодня нет никаких доказательств масштабного, большого российского наступления. То, что мы видим – это продвижение на всех фронтах, но ценой тысяч жизней... Мы должны поставить под сомнение утверждение, что они (россияне – 24 Канал) могут идти дальше,

– заявил министр обороны Британии.

Среди западных союзников Киева также произошли изменения по отношению к военной помощи. В это время в прошлом году, по словам Уоллеса, они обсуждали, присылать ли Украине противотанковые ракеты. В свою очередь, теперь говорится о поставках основных боевых танков.

"Что изменилось, так это то, что США решили быть напористее", – отметил министр, указывая на почти 8 миллиардов долларов военной помощи, которые Вашингтон выделил в этом году.

Он отметил, что западные союзники собирались дважды за последние 3 недели для обсуждения военной помощи, в частности, на авиабазе Рамштайн и на встрече министров обороны стран НАТО.

Несмотря на это, Украине пока не предоставляют западные самолеты. Президент Владимир Зеленский во время неожиданного визита в Лондон обратился с красноречивой просьбой о "крыльях для свободы".

Однако Уоллес отметил, что до этого еще далеко, а обучение на современных истребителях, которое Великобритания предложила украинским пилотам, является "долгосрочным мероприятием для обеспечения устойчивости после войны, когда Украине нужно будет защищать себя".

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Кремль продолжает использовать тактику "мясорубки"

По словам Уоллеса, с начала вторжения убили или ранили более 180 тысяч российских военнослужащих. По оценкам США, оккупанты потеряли две трети танков своей армии.

Несмотря на это, нет никаких признаков того, что российская армия изменила свой подход, который министр назвал "мясорубкой". Он также сослался на сообщение о том, что 3 тысячи российских солдат погибли во время 3-дневного наступления на Угледар.

Российских новобранцев до сих пор толкают в мясорубку. И я не уверен, что это приемлемо, даже для России, потому что у 180 000 человек есть жены, матери, сестры и друзья, и скрыть масштабы этих потерь от российского народа становится невозможным,

– заметил Уоллес.

Он добавил, что у западных сторонников Киева нет стратегических проблем с продолжением поставок для украинских военных.

"Всегда было ощущение нехватки на линии фронта, но я не вижу никаких признаков стратегической нехватки... хотя есть некоторое временное отставание в получении поставок", – заявил министр.

По его словам, вызов состоит в том, чтобы украинские силы были точными в использовании оружия и продолжали воевать по западным методам.

"Вам нужно 100 артиллерийских снарядов, чтобы взорвать российскую позицию или всего пять? Если вы можете быть точными, вам не нужно 100 снарядов", – заявил Уоллес.

Он подытожил, что Россия до сих пор располагает значительными силами, однако когда оккупанты их собирают, они получают поражение.