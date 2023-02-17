Об этом рассказал вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио. Какое количество и когда именно эти ПТРК предоставили Украине – неизвестно.

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Что известно об Akeron MP

Это легкая многоцелевая ракета. Ее вес составляет около 15 кг. Дальность поражения – более 4 тысяч метров.

Комплекс относительно легкий и компактный, поэтому с Akeron MP могут работать несколько пехотинцев. Также ракету можно запускать из транспортных средств.

Инфракрасная оптическая система может самонавести ракеты на цель автономно. Дополнительного ведения не требуется.

Сразу после запуска военный может покинуть позицию.



Ракета Akeron MP

Кроме того, Akeron MP имеет волоконно-оптическое соединение с пусковой установкой. Это обеспечивает так называемый режим "человек в сети".

Изображение передают по оптиковолоконному кабелю оператору. Он в свою очередь может наблюдать за целевой зоной, наводить ракету на определенную цель, изменять цели во время полета или прерывать процесс стрельбы.

Более того, телевизионный канал управления ракетой позволяет ракете поражать цели за препятствиями.