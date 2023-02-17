Про це розповів віцепрезидент Комісії з національної оборони та збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо. Яку кількість та коли саме ці ПТРК надали Україні – невідомо.

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Що відомо про Akeron MP

Це легка багатоцільова ракета. Її вага становить близько 15 кілограм. Дальність ураження – понад 4 тисяч метрів.

Комплекс відносно легкий та компактний, тому із Akeron MP можуть працювати кілька піхотинців. Також ракету можна запускати із транспортних засобів.

Інфрачервона оптична система може самонаведити ракети на ціль автономно. Додаткового ведення не потрібно.

Одразу після запуску військовий може залишити позицію.



Ракета Akeron MP

Крім того, Akeron MP має волоконно-оптичне з’єднання із пусковою установкою. Це забезпечує так званий режим "людина в мережі".

Зображення передають по оптико-волоконному кабелю оператору. Він, своєю чергою, може спостерігати за цільовою зоною, наводити ракету на певну ціль, змінювати цілі під час польоту або переривати процес стрільби.

Ба більше, телевізійний канал керування ракетою дозволяє ракеті вражати цілі за перешкодами.