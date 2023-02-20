Віцепрезидент Комісії з національної оборони та збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо в інтерв'ю виданню Opex News повідомив про те, що Україні передаються новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron MP. Та Міноборони Франції спростувало інформацію.

Дивіться також Україна отримає ЗРК Avenger: що відомо про універсальну зброю проти дронів і ракет

Видання Opex News опублікувало спростування попередньої інформації.

Передача ПТРК було б дивним рішенням

Український військовий портал Defence Express наголошує, що було б дивно, якби Франція вирішила передати Україні ПТРК Akeron. Річ у тім, що в самій Франції цих комплексів не дуже багато.

Цей ПТРК почали постачати до французької армії лише у 2017 році. У листопаді 2021 року виробник MBDA повідомив про постачання 1000-ої ракети Akeron MP, а на початку 2023 року стало відомо про замовлення додаткових 200 ракет.

Враховуючи те, що це повноцінний ПТРК з багаторазовою пусковою, то самих пускових було випущено у рази менше, можливо загалом їх поки існує декілька сотень. Й тому передача цих протитанкових комплексів у будь-якій значній кількості одразу була доволі сумнівною,

– зазначають у Defence Express.

При цьому військовий портал не виключає, що Міноборони Франції могло бути зацікавлене в тому, щоб провести оцінку самого ПТРК у реальних бойових умовах в Україні.

Україна отримає перші легкі танки і додаткові Caesar