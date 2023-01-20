У Пентагоні повідомили, що це вже 30 пакет військової допомоги Україні із серпня 2021 року. До нього входить бронетехніка, а також інше важливе для України озброєння.

Зверніть увагу І все це ще до "Рамштайну": хто та яку зброю пообіцяв Україні від початку року

Україна отримає 8 ЗРК Avenger

Сполучені Штати Америки вирішили передати Україні відразу 8 ЗРК Avenger. Ці системи ППО забезпечать здатність України захистити свої війська та критичну інфраструктуру від безпілотників та гелікоптерів.

Посилення ППО України є критично важливим, адже Росія продовжує завдавати ударів по інфраструктурі за допомогою дронів-камікадзе та крилатих ракет.

Avenger представлений у трьох основних конфігураціях: Basic, Slew-to-Cue, Up-Gun. Який саме отримає Україна – в Пентагоні не повідомляють.

Базова модель має гіростабілізовану турель (з місцем оператора), встановлену на модифікованому важкому "Хамві", дві пускові установки Stinger з керованими ракетами, можливість підключення до системи FAAD C3I (командування, управління, зв'язку та розвідки передової зони протиповітряної оборони).



ЗРК Avenger / Фото армії США

Удосконалена система STC ("поворот за сигналом") дозволяє обирати ціль з дисплея на консолі націлювання та автоматично повертати турель у бік цілі без участі навідника.

Тимчасова модифікація Up-Gun розроблена 2005 року спеціально для місії в Іраку: на восьми Avenger для додаткового захисту від наземних атак замість правого контейнера Stinger був установлений 12,7-мм кулемет. Після завершення операції ЗРК повернули попередню конфігурацію STC.

Які переваги ЗРК Avenger

ЗРК Avenger розроблена американськими компаніями Boeing (ЗРК) і General Electric (шасі) для збройних сил у 1980-х роках та представлена у вересні 1990 року. Використовується армією та Корпусом морської піхоти США, а також збройними силами Бахрейну, Єгипту, Іраку, Саудівської Аравії, Тайваню, Чилі.

Ця високомобільна самохідна зенітно-ракетна система забезпечує протиповітряний захист малої дальності (до 5,5 кілометрів) для наземних підрозділів від крилатих ракет, БпЛА, а також літаків і гелікоптерів на низькій висоті (менше як 4 кілометри). Avenger здатний уражати повітряні цілі на зустрічних курсах та навздогін.



ЗРК Avenger / Фото армії США

Комплекс на базі багатоцільового автомобіля підвищеної прохідності (HMMWV) має два контейнери по чотири ракети FIM-92 Stinger, а також власну радіолокаційну станцію (РЛС) і 12,7-мм кулемет Browning M2.

У комплект поставки входить виносний пульт дистанційного керування, а за рахунок вбудованого тепловізора оператори можуть виявляти цілі за будь-яких умов видимості.

Технічні характеристики ЗРК Avenger

дальність дії – 0,2 – 5,5 кілометра;

висота ураження – 0 – 3,8 кілометра;

розміри – 4,95 × 2,18 × 2,64 метра;

маса – 3900 кілограмів (платформа – 1134 кілограми);

екіпаж – 2 (базовий), або 3 (варіант STC);

швидкість – до 105 кілометрів на годину;

дальність руху – 440 – 560 кілометрів.

Які ракети на озброєнні ЗРК Avenger

Ракети Stinger, які використовує ЗРК AN/TWQ-1 Avenger – це ракети класу "земля – повітря", відомі нам за переносним зенітним ракетним комплексом FIM-92 Stinger, який перебуває на озброєнні ЗСУ з лютого 2022 року.

Ракети чудово проявили себе у війні з Росією як ефективний засіб протидії ворожим літакам, гелікоптерам, безпілотникам і навіть крилатим ракетам.

Це керована ракета масою 14,3 кілограмів, завдовжки 1,52 метра і діаметром 0,07 метра. Ракета може уразити ціль на відстані до 4,5 кілометрів зі швидкістю 725 метрів на секунду. Вона має твердопаливний двигун й інфрачервону головку самонаведення.

Чому ЗРК Avenger швидко інтегрується в логістику України

Як пише "Мілітарний", застосування зенітного ракетного комплексу FIM-92 Stinger, які масово постачаються в Україну західними країнами-партнерами, дозволяє йому швидко інтегруватись в українську логістику та стати на бойове чергування.

ЗРК Avenger / Фото армії США

Avenger може слугувати не лише мобільною вогневою установкою для боротьби з баражуючими боєприпасами та крилатими ракетами. Цей ЗРК також може посилити ППО підрозділів сухопутних військ на передовій, захищаючи їх від ворожої армійської авіації та безпілотних літальних апаратів.

Крім того, новий ЗРК може працювати під час руху в колоні техніки: захищати і себе, й інші бойові машини. Це суттєва перевага над звичайним піхотним розрахунком із переносним зенітним комплексом.

Avenger може однаково якісно працювати за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби. А негода та сутінки – це слабке місце піхотних розрахунків ПЗРК.