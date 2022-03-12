Об этом в эфире 24 канала рассказала мэр Василькова. По словам Натальи Баласинович, вражеские ракеты попали в склады с боеприпасами, поэтому тушение усложнилось.

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