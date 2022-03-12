Про це в ефірі 24 каналу розповіла міська голова Василькова. За словами Наталії Баласинович, ворожі ракети влучили в склади з боєприпасами, тому гасіння ускладнилось.

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Баласинович: Усі разом долають наслідки

Як зазначила мер міста, влучили російські вбивці саме в склад паливно-мастильних матеріалів, тому "наразі ще триває велика пожежа". Також через це і повністю не працює аеродром.

Проте надзвичайникам вдається працювати в таких умовах. Працюють усі військові ЗСУ та надзвичайники разом із територальною обороною.

Усі разом роблять усе можливе задля того, щоб якнайшвидше подолати наслідки ворожих обстрілів,

– додала вона.

Баласинович також відзначила, що обстріли саме почались під ранок. Влучили приблизно 8 ракет, хоч деякі ж вдалось збити. Обстрілів ж від окупантів поки у місті немає.

"Зараз немає (обстрілів – 24 канал). Просто триває пожежа, але окупанти не повідомляють, коли вони ще раз обстрілюватимуть", – наголосила міська голова.

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