Зеленский рассказал, что собрал военный кабинет. Провел особую работу с ключевыми командующими и обеспечивающими оборону.

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Зеленский отметил, что это закрытая работа, ее детали не обнародуют, равно как и заседание Ставки, военный кабинет тоже работает регулярно для синхронизации наших наиболее важных оборонных и активных действий.

Готовят санкции

Президент также провел совещание по усилению санкционных режимов, в частности, украинских и совместных с партнерами. Киев внимательно следит, как государство-террорист пытается обходить санкции. С партнерами работают, чтобы заблокировать это.

Готовим большой санкционный пакет. Решение уже скоро,

– подчеркнул Зеленский.

В мае будут активные переговоры

По словам Зеленского, май и следующие месяцы будут достаточно активны для Украины в международной плоскости. Будет много переговорной работы и международных мер, которые усилит оборону. Сегодня Зеленский провел несколько совещаний по запланированному на эту неделю и на ближайшее время.

Кроме того, проходило совещание Зеленского с главой правительства Шмигалем. Говорили о решениях безопасности для развития Украины, инфраструктуры сейчас и после войны.

Готовимся и к запланированным международным встречам по восстановлению Украины и соответствующим переговорам с партнерами,

– рассказал Зеленский.

Международные встречи

Зеленский встретился с делегацией парламента Португалии во главе с главой парламента. Он поблагодарил за поддержку нашего государства. Говорили о безопасности для всех европейцев, стабильности, а значит, это дальнейшее развитие и усиление европейского и евроатлантического сообщества.

Президент рассказал, каких решений ожидать от саммита партнеров в Вильнюсе в июле, саммита НАТО. Также политик говорил с главой Африканского Союза, Президентом Коморских Островов.

Отдельно президент отметил воинов 77-й отдельной аэромобильной и 93-й отдельной механизированной бригад, обороняющих Бахмутское направление.

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