Зеленський розповів, що зібрав військовий кабінет. Провів особливу роботу з ключовими командувачами й тими, хто забезпечує оборону.

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Зеленський зазначив, що це закрита робота, її деталі не оприлюднюють, так само, як і засідання Ставки, військовий кабінет теж працює регулярно для синхронізації наших найбільш важливих оборонних та активних дій.

Готують санкції

Прездент аткож провів нараду щодо посилення санкційних режимів, зокрема, українських та спільних із партнерами. Київ уважно стежить, як держава-терорист намагається обходити санкції. З партнерами працюють, аби заблокувати це.

Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром,

– наголосив Зеленський.

У травні будуть активні переговори

За словами Зеленського, травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині. Буде багато переговорної роботи та міжнародних заходів, які посилять оборону. Сьогодні Зеленський провів кілька нарад щодо запланованого на цей тиждень і на найближчий час.

Крім того, відбувалась нарада Зеленського з главою уряду Шмигалем. Говорили про безпекові рішення для розвитку України, інфраструктури зараз та після війни.

Готуємось і до запланованих міжнародних зустрічей щодо відбудови України та відповідних переговорів із партнерами,

– розповів Зеленський.

Міжнародні зустрічі

Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Португалії на чолі з головою парламенту. Він подякував за підтримку нашої держави. Говорили про безпеку для всіх європейців, стабільність, а отже, це подальший розвиток і посилення європейської та євроатлантичної спільноти.

Президент розповів, яких рішень очікувати від саміту партнерів у Вільнюсі в липні, саміту НАТО. Також політик говорив з головою Африканського Союзу, Президентом Коморських Островів.

Окремо президент відзначив воїнів 77-ї окремої аеромобільної та 93-ї окремої механізованої бригад, які обороняють Бахмутський напрямок.

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