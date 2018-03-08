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Большой десантный корабль США вошел в Черное море: фото

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Большой десантный корабль США вошел в Черное море
Большой десантный корабль США вошел в Черное море / Думская

В Черное море через пролив Босфор вошел корабль USS Oak Hill LSD-51 Военно-морских сил США с 400 морскими пехотинцами на борту.

Как сообщает "Думская", американский десантный корабль прибыл в Черное море, где примет участие в американо-румынских учениях "Spring Storm 2018", которые пройдут с 8 по 15 марта.

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"Мы имеем прекрасную возможность обменяться тактикой, методами и процедурами с нашими союзниками. Это будет прекрасным ответом на кризис в этом регионе. Боеготовность партнеров жизненно важна для нас в достижении успеха 6-го флота США", – отметил командир 26 морской экспедиционной группы полковник Фаррелл Дж. Салливан.

Мы остро осознаем, что присутствие сил флота и морской пехоты в Черном море демонстрирует неизменную приверженность в региональной стабильности, безопасности на море и коллективной защиты наших союзников по НАТО,
– сказал командир.

Как известно, десантный корабль введен в состав флота в июне 1996 года. Длина судна – 185 метров, ширина – 26 метров, скорость – около 25 узлов.

Теги: Новости Украины Новости США НАТО Водный транспорт Румыния
Источник: 24 Канал
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