Великий десантний корабель США увійшов у Чорне море: фото
У Чорне море через протоку Бофор увійшов корабель USS Oak Hill LSD-51 Військово-мосрьких сил США з 400 морськими піхотинцями на борту.
Як повідомляє "Думская", американський десантний корабель прибув у Чорне море, де візьме участь в американо-румунських навчаннях "Spring Storm 2018", які триватимуть з 8 по 15 березня.
Читайте також: НАТО проведе в Європі найбільші військові навчання з часів холодної війни
"Ми маємо прекрасну можливість обмінятися тактикою та методами з нашими союзниками. Це буде прекрасною відповіддю на кризу в цьому регіоні. Боєготовність партнерів життєво важлива для нас в досягненні успіху 6-го флоту США", – зазначив командир 26 морської експедиційної групи полковник Фаррелл Дж. Салліван.
Ми гостро усвідомлюємо, що присутність сил флоту і морської піхоти в Чорному морі демонструє незмінну прихильність в регіональній стабільності, безпеці на морі і колективному захисту наших союзників по НАТО,
– додав командир.
Як відомо, десантний корабель введений до складу флоту у червні 1996 року. Довжина судна – 185 метрів, ширина – 26 метрів, швидкість – близько 25 вузлів.