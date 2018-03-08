Великий десантний корабель США увійшов у Чорне море: фото

У Чорне море через протоку Бофор увійшов корабель USS Oak Hill LSD-51 Військово-мосрьких сил США з 400 морськими піхотинцями на борту.

Як повідомляє "Думская", американський десантний корабель прибув у Чорне море, де візьме участь в американо-румунських навчаннях "Spring Storm 2018", які триватимуть з 8 по 15 березня.

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"Ми маємо прекрасну можливість обмінятися тактикою та методами з нашими союзниками. Це буде прекрасною відповіддю на кризу в цьому регіоні. Боєготовність партнерів життєво важлива для нас в досягненні успіху 6-го флоту США", – зазначив командир 26 морської експедиційної групи полковник Фаррелл Дж. Салліван.

Американский десантный док USS Oak Hill (LSD 51) в Чёрном море pic.twitter.com/PXRn3j9psp — Vadim Vedrov (@VadimVedrov) 8 березня 2018 р.

Ми гостро усвідомлюємо, що присутність сил флоту і морської піхоти в Чорному морі демонструє незмінну прихильність в регіональній стабільності, безпеці на морі і колективному захисту наших союзників по НАТО,

– додав командир.

Turkish Coast Guard Kaan33 class TCSG303 & type 80 TCSG88 large patrol crafts escorted @USNavy Whidbey Island class dock landing ship USS Oak Hill 51 during its BlackSea-bound Bosphorus transit. pic.twitter.com/BFSmHc22AV — Yörük Işık (@YorukIsik) 7 березня 2018 р.

Як відомо, десантний корабель введений до складу флоту у червні 1996 року. Довжина судна – 185 метрів, ширина – 26 метрів, швидкість – близько 25 вузлів.