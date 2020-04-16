Большой колокол Нотр-Дама зазвонил на первую годовщину пожара: фото, видео

В Париже зазвонил один из двух крупнейших колоколов Южной башни Собора Парижской Богоматери. Так отметили годовщину масштабного пожара, который год назад охватил Нотр-Дам.

Звоном почтили устойчивость здания и медиков, которые борются с эпидемией коронавируса во Франции. Об этом сообщает Usnews.

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Большой колокол Нотр-Дама зазвонил в 19:00 по Парижу. Именно в это время ежедневно местные жители устраивают акции. Они выходят на балконы и аплодируют медикам в знак благодарности за борьбу с коронавирусом.

Нотр-Дам – это символ устойчивости нашего народа, его способность преодолевать трудности и восстанавливаться,

– отметил Эммануэль Макрон.

Президент Франции повторил обещание восстановить собор за 5 лет. Макрон надеется, это удастся сделать несмотря на опоздание на несколько месяцев (сначала из-за зимних штормов, а теперь из-за эпидемии).



В Париже зазвонил колокол в Нотр-Даме / Твиттер Cathédrale NotreDame

К слову, после пожара колокол зазвучал только один раз – в сентябре 2019 года. Тогда почтили память экс-президента Жака Ширака, который тогда умер.

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Пожар в Соборе Парижской Богоматери: коротко