Большой колокол Нотр-Дама зазвонил на первую годовщину пожара: фото, видео
В Париже зазвонил один из двух крупнейших колоколов Южной башни Собора Парижской Богоматери. Так отметили годовщину масштабного пожара, который год назад охватил Нотр-Дам.
Звоном почтили устойчивость здания и медиков, которые борются с эпидемией коронавируса во Франции. Об этом сообщает Usnews.
Узнайте больше В Париже загорелся Нотр-Дам: обвалились шпиль и крыша собора – фото, видео
Большой колокол Нотр-Дама зазвонил в 19:00 по Парижу. Именно в это время ежедневно местные жители устраивают акции. Они выходят на балконы и аплодируют медикам в знак благодарности за борьбу с коронавирусом.
Нотр-Дам – это символ устойчивости нашего народа, его способность преодолевать трудности и восстанавливаться,
– отметил Эммануэль Макрон.
Президент Франции повторил обещание восстановить собор за 5 лет. Макрон надеется, это удастся сделать несмотря на опоздание на несколько месяцев (сначала из-за зимних штормов, а теперь из-за эпидемии).
В Париже зазвонил колокол в Нотр-Даме / Твиттер Cathédrale NotreDame
К слову, после пожара колокол зазвучал только один раз – в сентябре 2019 года. Тогда почтили память экс-президента Жака Ширака, который тогда умер.
В Париже зазвонил колокол в Соборе Парижской Богоматери: смотрите видео
Пожар в Соборе Парижской Богоматери: коротко
- В апреле 2019 года в Париже загорелась крыша Собора Парижской Богоматери. Из-за огня обрушился шпиль собора и его крыша.
- Во время пожара в Соборе удалось спасти терновый венец Иисуса Христа. Памятник в XIII веке в Венеции выкупил король Людовик Святой. Основная конструкция Собора Парижской Богоматери тоже сохранилась.
- Полностью пожар потушили через 12 часов борьбы с огнем.
- Причину пожара чиновники связывают с работами по реконструкции. Парижская прокуратура заявила, что пожар пока расследуют как несчастный случай.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил о готовности пожертвовать 100 миллионов евро на восстановление святыни.
- Отстроить Нотр-Дам обещают в течение пяти лет.
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