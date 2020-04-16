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      Большой колокол Нотр-Дама зазвонил на первую годовщину пожара: фото, видео

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      Большой колокол Нотр-Дама зазвонил на первую годовщину пожара / Твиттер Cathédrale NotreDame

      В Париже зазвонил один из двух крупнейших колоколов Южной башни Собора Парижской Богоматери. Так отметили годовщину масштабного пожара, который год назад охватил Нотр-Дам.

      Звоном почтили устойчивость здания и медиков, которые борются с эпидемией коронавируса во Франции. Об этом сообщает Usnews.

      Узнайте больше В Париже загорелся Нотр-Дам: обвалились шпиль и крыша собора – фото, видео

      Большой колокол Нотр-Дама зазвонил в 19:00 по Парижу. Именно в это время ежедневно местные жители устраивают акции. Они выходят на балконы и аплодируют медикам в знак благодарности за борьбу с коронавирусом.

      Нотр-Дам – это символ устойчивости нашего народа, его способность преодолевать трудности и восстанавливаться,
      – отметил Эммануэль Макрон.

      Президент Франции повторил обещание восстановить собор за 5 лет. Макрон надеется, это удастся сделать несмотря на опоздание на несколько месяцев (сначала из-за зимних штормов, а теперь из-за эпидемии).


      В Париже зазвонил колокол в Нотр-Даме / Твиттер Cathédrale NotreDame

      К слову, после пожара колокол зазвучал только один раз – в сентябре 2019 года. Тогда почтили память экс-президента Жака Ширака, который тогда умер.

      В Париже зазвонил колокол в Соборе Парижской Богоматери: смотрите видео

      Пожар в Соборе Парижской Богоматери: коротко

      • В апреле 2019 года в Париже загорелась крыша Собора Парижской Богоматери. Из-за огня обрушился шпиль собора и его крыша.
      • Во время пожара в Соборе удалось спасти терновый венец Иисуса Христа. Памятник в XIII веке в Венеции выкупил король Людовик Святой. Основная конструкция Собора Парижской Богоматери тоже сохранилась.
      • Полностью пожар потушили через 12 часов борьбы с огнем.
      • Причину пожара чиновники связывают с работами по реконструкции. Парижская прокуратура заявила, что пожар пока расследуют как несчастный случай.
      • Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил о готовности пожертвовать 100 миллионов евро на восстановление святыни.
      • Отстроить Нотр-Дам обещают в течение пяти лет.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости культуры Коронавирус COVID-19 Пожар в Нотр-Даме Новости Франции
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