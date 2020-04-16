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      Великий дзвін Нотр-Даму задзвонив на першу річницю пожежі: фото, відео

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      Великий дзвін Нотр-Даму задзвонив на першу річницю пожежі / Твіттер Cathédrale NotreDame

      У Парижі задзвонив один з двох найбільших дзвонів Південної вежі Собору Паризької Богоматері. Так вшанували річницю масштабної пожежі, яка рік тому охопила Нотр-Дам.

      Дзвоном вшанували стійкість будівлі та медиків, які борються з епідемією коронавірусу у Франції. Про це повідомляє Usnews.

      Дізнайтесь більше У Парижі загорівся Нотр-Дам: обвалилися шпиль і дах собору – фото, відео

      Великий дзвін Нотр-Даму задзвонив о 19:00 за Парижем. Саме у цей час щодня місцеві жителі влаштовують акції. Вони виходять на балкони та аплодують медикам на знак подяки за боротьбу з коронавірусом.

      Нотр-Дам – це символ стійкості нашого народу, його спроможність долати труднощі та відновлюватися,
      – зазначив Еммануель Макрон.

      Президент Франції повторив обіцянку відновити собор за 5 років. Макрон сподівається, це вдасться зробити попри запізнення на кілька місяців (спершу через зимові шторми, а тепер через епідемію).


      У Парижі задзвонив дзвін у Нотр-Дамі / Твіттер Cathédrale NotreDame

      До слова, після пожежі дзвін зазвучав лише один раз – у вересні 2019 року. Тоді вшанували пам'ять експрезидента Жака Ширака, який тоді помер.

      У Парижі задзвонив дзвін у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео

      Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: коротко

      • У квітні 2019 року у Парижі загорівся дах Собору Паризької Богоматері. Через вогонь обвалився шпиль собору та його дах.
      • Під час пожежі у Соборі вдалось врятувати терновий вінець Ісуса Христа. Пам’ятку в XIII столітті у Венеції викупив король Людовік Святий. Основна конструкція Собору Паризької Богоматері теж збереглася.
      • Повністю пожежу загасили через 12 годин боротьби з вогнем.
      • Причину пожежі чиновники пов'язують з роботами з реконструкції. Паризька прокуратура заявила, що пожежу поки що розслідують як нещасний випадок.
      • Французький бізнесмен Франсуа Анрі-Піно заявив про готовність пожертвувати 100 мільйонів євро на відновлення святині.
      • Відбудувати Нотр-Дам обіцяють протягом п'яти років.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини культури Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції
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