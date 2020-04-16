Великий дзвін Нотр-Даму задзвонив на першу річницю пожежі: фото, відео
У Парижі задзвонив один з двох найбільших дзвонів Південної вежі Собору Паризької Богоматері. Так вшанували річницю масштабної пожежі, яка рік тому охопила Нотр-Дам.
Дзвоном вшанували стійкість будівлі та медиків, які борються з епідемією коронавірусу у Франції. Про це повідомляє Usnews.
Дізнайтесь більше У Парижі загорівся Нотр-Дам: обвалилися шпиль і дах собору – фото, відео
Великий дзвін Нотр-Даму задзвонив о 19:00 за Парижем. Саме у цей час щодня місцеві жителі влаштовують акції. Вони виходять на балкони та аплодують медикам на знак подяки за боротьбу з коронавірусом.
Нотр-Дам – це символ стійкості нашого народу, його спроможність долати труднощі та відновлюватися,
– зазначив Еммануель Макрон.
Президент Франції повторив обіцянку відновити собор за 5 років. Макрон сподівається, це вдасться зробити попри запізнення на кілька місяців (спершу через зимові шторми, а тепер через епідемію).
У Парижі задзвонив дзвін у Нотр-Дамі / Твіттер Cathédrale NotreDame
До слова, після пожежі дзвін зазвучав лише один раз – у вересні 2019 року. Тоді вшанували пам'ять експрезидента Жака Ширака, який тоді помер.
У Парижі задзвонив дзвін у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео
Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: коротко
- У квітні 2019 року у Парижі загорівся дах Собору Паризької Богоматері. Через вогонь обвалився шпиль собору та його дах.
- Під час пожежі у Соборі вдалось врятувати терновий вінець Ісуса Христа. Пам’ятку в XIII столітті у Венеції викупив король Людовік Святий. Основна конструкція Собору Паризької Богоматері теж збереглася.
- Повністю пожежу загасили через 12 годин боротьби з вогнем.
- Причину пожежі чиновники пов'язують з роботами з реконструкції. Паризька прокуратура заявила, що пожежу поки що розслідують як нещасний випадок.
- Французький бізнесмен Франсуа Анрі-Піно заявив про готовність пожертвувати 100 мільйонів євро на відновлення святині.
- Відбудувати Нотр-Дам обіцяють протягом п'яти років.
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