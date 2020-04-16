Великий дзвін Нотр-Даму задзвонив на першу річницю пожежі: фото, відео

У Парижі задзвонив один з двох найбільших дзвонів Південної вежі Собору Паризької Богоматері. Так вшанували річницю масштабної пожежі, яка рік тому охопила Нотр-Дам.

Дзвоном вшанували стійкість будівлі та медиків, які борються з епідемією коронавірусу у Франції. Про це повідомляє Usnews.

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Великий дзвін Нотр-Даму задзвонив о 19:00 за Парижем. Саме у цей час щодня місцеві жителі влаштовують акції. Вони виходять на балкони та аплодують медикам на знак подяки за боротьбу з коронавірусом.

Нотр-Дам – це символ стійкості нашого народу, його спроможність долати труднощі та відновлюватися,

– зазначив Еммануель Макрон.

Президент Франції повторив обіцянку відновити собор за 5 років. Макрон сподівається, це вдасться зробити попри запізнення на кілька місяців (спершу через зимові шторми, а тепер через епідемію).



У Парижі задзвонив дзвін у Нотр-Дамі / Твіттер Cathédrale NotreDame

До слова, після пожежі дзвін зазвучав лише один раз – у вересні 2019 року. Тоді вшанували пам'ять експрезидента Жака Ширака, який тоді помер.

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Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: коротко