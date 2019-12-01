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      Большую двадцатку возглавила Саудовская Аравия: какие приоритеты работы

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      Саудовская Аравия возглавила G20 / ua.interfax.com.ua

      Саудовская Аравия 1 декабря возглавила G20 ("Большую двадцатку"). Приоритетам своего председательства страна видит защиту климата и прав женщин.

      Саудовская Аравия хочет достичь таких условий, при которых "все люди – прежде всего женщины и молодежь – смогут жить, работать и быть успешными", сообщает DW со ссылкой на правительство страны.

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      Эр-Рияд также будет принимать меры по защите климата и развивать технологический прогресс.

      Во главе G20 Саудовская Аравия заменила Японию. Следующий саммит группы должен состояться 21-22 декабря 2020 году в Эр-Рияде. Это будет первая встреча "Большой двадцатки" в арабском мире.

      Заметим, что права женщин в Саудовской Аравии очень ограничены, в частности в стране жестко регламентирована женская одежда. Некоторые правила в последнее время ослабили. Например, жительницам королевства позволили водить авто и даже путешествовать без мужа. Однако для многих жизненных решений женщинам до сих пор требуется разрешение мужа.

      Что такое G20?Группа двадцати министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 из крупнейших экономик мира и Евросоюза. Идея создания "Большой двадцатки" обусловлена ​​решением установить неформальный механизм для диалога по ключевым вопросам экономической и финансовой политики между системообразующими странами мира. Цель – достижение стабильного и устойчивого роста мировой экономики на благо всех стран.

      Всего на страны G20 приходится более 85% мирового ВВП. В них живет более 60% населения мира, причем 66% бедного населения также приходится на эти страны.

      Основная форма деятельности G20 – ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центробанков. Встречи проходят в стране, которая является председателем группы. Эта страна меняется ежегодно по принципу ротации.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики климат Саудовская Аравия G20
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