Большую двадцатку возглавила Саудовская Аравия: какие приоритеты работы

Саудовская Аравия 1 декабря возглавила G20 ("Большую двадцатку"). Приоритетам своего председательства страна видит защиту климата и прав женщин.

Саудовская Аравия хочет достичь таких условий, при которых "все люди – прежде всего женщины и молодежь – смогут жить, работать и быть успешными", сообщает DW со ссылкой на правительство страны.

Читайте также: В Саудовской Аравии сняли еще один жесткий запрет для женщин

Эр-Рияд также будет принимать меры по защите климата и развивать технологический прогресс.

Во главе G20 Саудовская Аравия заменила Японию. Следующий саммит группы должен состояться 21-22 декабря 2020 году в Эр-Рияде. Это будет первая встреча "Большой двадцатки" в арабском мире.

Заметим, что права женщин в Саудовской Аравии очень ограничены, в частности в стране жестко регламентирована женская одежда. Некоторые правила в последнее время ослабили. Например, жительницам королевства позволили водить авто и даже путешествовать без мужа. Однако для многих жизненных решений женщинам до сих пор требуется разрешение мужа.

Что такое G20?Группа двадцати министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 из крупнейших экономик мира и Евросоюза. Идея создания "Большой двадцатки" обусловлена ​​решением установить неформальный механизм для диалога по ключевым вопросам экономической и финансовой политики между системообразующими странами мира. Цель – достижение стабильного и устойчивого роста мировой экономики на благо всех стран.



Всего на страны G20 приходится более 85% мирового ВВП. В них живет более 60% населения мира, причем 66% бедного населения также приходится на эти страны.



Основная форма деятельности G20 – ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центробанков. Встречи проходят в стране, которая является председателем группы. Эта страна меняется ежегодно по принципу ротации.