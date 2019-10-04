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      В Саудовской Аравии сняли еще один жесткий запрет для женщин

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / dagen.no

      Впервые в истории страны министерство обороны Саудовской Аравии позволит женщинам вступать в ряды армии.

      Женщины смогут проходить службу в наземных, воздушных, военно-морских и ракетных войсках, сообщает Gulf News.

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      Кроме этого, женщины смогут оказывать медицинские услуги в соответствующих структурах.

      "Принятие женщин в важнейшее министерство в королевстве – это весомый шаг в правильном направлении", – отметил Хасан Аль Шихири, экс-чиновник Минобороны страны.

      К слову, с недавних пор женщины в Саудовской Аравии получили возможность работать в службах безопасности, в частности заниматься уголовными расследованиями и борьбой с наркотиками.

      Кроме этого, в течение 2019 года им разрешили путешествовать самостоятельно без дополнительного разрешения мужей и выбирать, как они хотят рожать. Также начали сообщать о разводе с помощью смс-сообщения. Раньше мужчины могли расстаться с женами и не говорить им об этом.

      blog_ava
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      Теги: Гендерное равенство Саудовская Аравия
      Источник: 24 канал
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