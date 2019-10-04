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      У Саудівській Аравії зняли ще одну жорстку заборону для жінок

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / dagen.no

      Вперше в історії країни міністерство оборони Саудівської Аравії дозволить жінкам вступати до лав армії.

      Жінки матимуть змогу проходити службу в наземних, повітряних, військово-морських та ракетних військах, повідомляє Gulf News.

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      Окрім цього, жінки зможуть надавати медичні послуги у відповідних структурах.

      "Прийняття жінок до найважливішого міністерства в королівстві – це вагомий крок у правильному напрямку", – зазначив Хасан Аль Шихірі, ексчиновник Міноборони країни.

      До слова, віднедавна жінки у Саудівській Аравії отримали можливість працювати у службах безпеки, зокрема займатися кримінальними розслідуваннями та боротьбою з наркотиками.

      Окрім цього, впродовж 2019 року їм дозволили подорожувати самостійно — без додаткового дозволу чоловіків та обирати, як вони хочуть народжуватиТакож почали повідомляти про розлучення за допомогою смс-повідомлення. Раніше чоловіки могли розлучитися з дружинами й не говорити їм про це.

      blog_ava
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      Теги: Саудівська Аравія Гендерна рівність
      Джерело: 24 канал
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