У Саудівській Аравії зняли ще одну жорстку заборону для жінок

Вперше в історії країни міністерство оборони Саудівської Аравії дозволить жінкам вступати до лав армії.

Жінки матимуть змогу проходити службу в наземних, повітряних, військово-морських та ракетних військах, повідомляє Gulf News.

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Окрім цього, жінки зможуть надавати медичні послуги у відповідних структурах.

"Прийняття жінок до найважливішого міністерства в королівстві – це вагомий крок у правильному напрямку", – зазначив Хасан Аль Шихірі, ексчиновник Міноборони країни.

До слова, віднедавна жінки у Саудівській Аравії отримали можливість працювати у службах безпеки, зокрема займатися кримінальними розслідуваннями та боротьбою з наркотиками.

Окрім цього, впродовж 2019 року їм дозволили подорожувати самостійно — без додаткового дозволу чоловіків та обирати, як вони хочуть народжувати. Також почали повідомляти про розлучення за допомогою смс-повідомлення . Раніше чоловіки могли розлучитися з дружинами й не говорити їм про це.