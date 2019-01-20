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      У Саудівській Аравії жінкам дозволили обирати, як вони хочуть народжувати

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      Жінки Саудівської Аравії
      Жінки Саудівської Аравії / Фото з відкритих джерел

      У Саудівській Аравії вагітним жінкам дозволили самим вирішувати, чи згодні вони на кесарів розтин або інші хірургічні процедури.

      Про це пише The Nationаl.

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      Раніше вагітні жінки повинні були отримувати згоду чоловіків-опікунів на проведення пологів.

      Жінкам дозволили запитувати інформацію про стан своєї вагітності та очікувану дату пологів без підпису опікуна-чоловіка. Раніше для всього цього потрібні були документи з підписами.

      Про нові вимоги повідомили в міністерстві охорони здоров'я Саудівської Аравії. Також вони можуть мати з собою супутника під час пологів, це може бути член родини або друг.

      Жінки повинні мати право на доступ до інформації та обирати, як мають відбуватися пологи. Їм також дозволяється пересуватися під час пологів, якщо це не було заборонено з огляду на стан здоров'я,
      – йдеться в заяві міністерства.

      Що ще не можна робити жінкам у Саудівській Аравії без дозволу чоловіків?

      Виходити заміж

      Відкривати банківський рахунок

      Починати бізнес у певних сферах

      Виїздити за кордон

      Подати заявку на отримання паспорту

      Нагадаємо, у Саудівській Аравії почнуть повідомляти жінок про розлучення за допомогою смс-повідомлення. Раніше чоловіки могли розлучитися з дружинами і не говорити їм про це.

      Теги: Гендерна рівність Саудівська Аравія
      Джерело: 24 Канал
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