Втеча, за якою спостерігав весь світ: історія сміливої дівчини, яка зреклася ісламу

Це історія про дуже сміливу дівчину, яка втекла із Саудівської Аравії через Кувейт до Таїланду, а звідти планувала летіти до Австралії. Дівчина просила притулок у декількох країнах, бо боялась, що рідні вб'ють її за те, що вона зреклась ісламу. Наразі 18-річна Рахаф аль-Кунун перебуває у Канаді. Там її вже назвали "дуже сміливою новою канадійкою".

Втеча, за якою спостерігав світ – так пишуть світові видання про пригоди дівчини із Саудівською Аравії. Сама ж 18-річна Рахаф аль-Кунун каже, що втікає від смерті, бо зреклася ісламу. Боїться, що за це її можуть вбити, навіть рідні батьки.

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У відео, яке вона виклала у Twitter, дівчина звертаюсь до кожної нації, щоб хтось захистив її та попросила притулку. Рахаф аль-Кунун зняла, забарикадувавшись у готельному номері у Таїланді, куди вона втекла від своєї родини. З Таїланду планувала вилетіти до Австралії, де просила про притулок.

Ми оперативно розглянули її справу, але Канада нас випередила. Та я гадаю, що всі радіють, що вона летить саме до Канади, там її раді прийняти. Таке рішення схвалюють і в ООН,

– сказав міністр освіти Австралії Ден Техан.

Тож вже зараз 18-річниця біженка Рахаф прибула до Канади. В аеропорту Торонто її зустріли чиновники та представники ООН. Ще напередодні перельоту прем'єр Канади Трюдо запевнив, що завжди відстоюватиме права людей.



В аеропорту Рахаф аль-Кунун зустріли з квітами

Канада завжди конструктивно і позитивно співпрацює з партнерами та союзниками у світі, зокрема і з ООН. Тож коли Організація об’єднаних націй звернулась до нас з проханням надати притулок для аль-Кунун, ми не задумуючи, прийняли рішення,

– відповів Джастін Трюдо.

Дівчина і сама щаслива, що знайшла розуміння. Приземлившись у Канаді, ще у літаку Рахаф зробила публікацію у соцмережі та написала: "Я це зробила".

Міністр закордонних справ Канади, Христя Фріланд, зустрівши біженку в аеропорту назвала її дуже сміливою новою канадійкою.

Приниження жінок, на жаль, не є проблемою, яку можна вирішити за один день. Але, ми віримо, що замість того, щоби покривати темряву, ми можемо засвітити хоча б одну свічку. Чим врятуємо одну людину. І це вже є доброю справою,

– додала Фріланд.

Спроби журналістів зв'язатись з родичами дівчини зазнали невдачі. Вони відмовились від коментарів. За законами Саудівської Аравії, всі її громадяни повинні сповідувати іслам, свободи віросповідання у країні немає.

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"У себе в країні я не маю можливості ні працювати, ні вчитися. Я хочу бути вільною, хочу вчитися і працювати за своїм вибором", – каже Аль-Кунун. Дівчина також розповідає, що вдома неодноразово ставала жертвою фізичного і психологічного насильства. Сьогодні ж дівчина перебуває у безпеці, у цивілізованому демократичному світі.