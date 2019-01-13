Побег, за которым наблюдал весь мир: история смелой девушки, которая отреклась от ислама

Это история об очень смелой девушке, которая сбежала из Саудовской Аравии через Кувейт в Таиланд, а оттуда планировала лететь в Австралию. Девушка просила убежище в нескольких странах, потому что боялась, что родные убьют ее за то, что она отреклась от ислама. Сейчас 18-летняя Рахаф аль-Кунуна находится в Канаде. Там ее уже назвали "очень смелой новой канадкой".

Побег, за которым наблюдал мир – так пишут мировые издания о приключениях девушки из Саудовской Аравии. Сама же 18-летняя Рахаф аль-Кунуна говорит, что убегает от смерти, ибо отреклась от ислама. Боится, что за это ее могут убить, даже родные родители.

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В видео, которое она выложила в Twitter, девушка обращается к каждой нации, чтобы кто-то защитил ее и попросила убежища. Его Рахаф аль-Кунуна сняла, забаррикадировавшись в гостиничном номере в Таиланде, куда она убежала от своей семьи. Из Таиланда планировала вылететь в Австралию, где просила бы об убежище.

Мы оперативно рассмотрели ее дело, но Канада нас опередила. Но я думаю, что все рады, что она летит именно в Канаду, там ее рады принять. Такое решение одобряют и в ООН,

– сказал министр образования Австралии Дэн Тэхан.

Поэтому уже сейчас 18-летняя беженка Рахаф прибыла в Канаду. В аэропорту Торонто ее встретили чиновники и представители ООН. Еще накануне перелета премьер Канады Трюдо заверил, что всегда будет отстаивать права людей.



В аэропорту Рахаф аль–Кунуну встретили с цветами

Канада всегда конструктивно и позитивно сотрудничает с партнерами и союзниками в мире, в том числе с ООН. Поэтому когда Организация Объединенных Наций обратилась к нам с просьбой предоставить убежище для аль-Кунуне, мы не задумывая, приняли решение,

– ответил Джастин Трюдо.

Девушка и сама счастлива, что нашла понимание. Приземлившись в Канаде, еще в самолете Рахаф сделала публикацию в соцсети и написала: "Я это сделала".

Министр иностранных дел Канады, Фриланд, встретив беженку в аэропорту назвала ее очень смелой новой канадкой.

Унижение женщин, к сожалению, не является проблемой, которую можно решить за один день. Но, мы верим, что вместо того, чтобы покрывать темноту, мы можем зажечь хотя бы одну свечу. Чем спасем одного человека. И это уже является хорошим делом,

– добавила Фриланд.

Попытки журналистов связаться с родственниками девушки потерпели неудачу. Они отказались от комментариев. По законам Саудовской Аравии, все ее граждане должны исповедовать ислам, свободы вероисповедания в стране нет.

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"У себя в стране я не имею возможности ни работать, ни учиться. Я хочу быть свободной, хочу учиться и работать по своему выбору", – говорит аль-Кунуна. Девушка также рассказывает, что дома неоднократно становилась жертвой физического и психологического насилия. Сегодня же девушка находится в безопасности, в цивилизованном демократическом мире.