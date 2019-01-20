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      В Саудовской Аравии женщинам разрешили выбирать, как они хотят рожать

      9 Читати новину українською
      Женщины Саудовской Аравии
      Женщины Саудовской Аравии / Фото з відкритих джерел

      В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим решать, согласны ли они на кесарево сечение или другие хирургические процедуры.

      Об этом пишет The Nationаl.

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      Раньше беременные женщины должны были получать согласие мужчин-опекунов на проведение родов.

      Женщинам разрешили запрашивать информацию о состоянии своей беременности и ожидаемой дат родов без подписи опекуна-мужчины. Раньше для всего этого нужны были документы с подписями.

      О новых требованиях сообщили в министерстве здравоохранения Саудовской Аравии. Также они могут иметь с собой спутника во время родов, это может быть член семьи или друг.

      Женщины должны иметь право на доступ к информации и выбирать, как должны проходить роды. Им также разрешается передвигаться во время родов, если это не было запрещено ввиду состояния здоровья,
      – говорится в заявлении министерства.

      Что еще нельзя делать женщинам в Саудовской Аравии без разрешения мужчин?

      Выходить замуж

      Открывать банковский счет

      Начинать бизнес в определенных сферах

      Выезжать за границу

      Подать заявку на получение паспорта

      Напомним, в Саудовской Аравии начнут уведомлять женщин о разводе с помощью смс-сообщения. Раньше мужчины могли расстаться с женами и не говорить им об этом.

      Теги: Гендерное равенство Саудовская Аравия
      Источник: 24 Канал
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