В Саудовской Аравии женщинам разрешили выбирать, как они хотят рожать

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим решать, согласны ли они на кесарево сечение или другие хирургические процедуры.

Об этом пишет The Nationаl.

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Раньше беременные женщины должны были получать согласие мужчин-опекунов на проведение родов.

Женщинам разрешили запрашивать информацию о состоянии своей беременности и ожидаемой дат родов без подписи опекуна-мужчины. Раньше для всего этого нужны были документы с подписями.

О новых требованиях сообщили в министерстве здравоохранения Саудовской Аравии. Также они могут иметь с собой спутника во время родов, это может быть член семьи или друг.

Женщины должны иметь право на доступ к информации и выбирать, как должны проходить роды. Им также разрешается передвигаться во время родов, если это не было запрещено ввиду состояния здоровья,

– говорится в заявлении министерства.

Что еще нельзя делать женщинам в Саудовской Аравии без разрешения мужчин?

Выходить замуж

Открывать банковский счет

Начинать бизнес в определенных сферах

Выезжать за границу

Подать заявку на получение паспорта

Напомним, в Саудовской Аравии начнут уведомлять женщин о разводе с помощью смс-сообщения. Раньше мужчины могли расстаться с женами и не говорить им об этом.