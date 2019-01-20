В Саудовской Аравии женщинам разрешили выбирать, как они хотят рожать
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим решать, согласны ли они на кесарево сечение или другие хирургические процедуры.
Об этом пишет The Nationаl.
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Раньше беременные женщины должны были получать согласие мужчин-опекунов на проведение родов.
Женщинам разрешили запрашивать информацию о состоянии своей беременности и ожидаемой дат родов без подписи опекуна-мужчины. Раньше для всего этого нужны были документы с подписями.
О новых требованиях сообщили в министерстве здравоохранения Саудовской Аравии. Также они могут иметь с собой спутника во время родов, это может быть член семьи или друг.
Женщины должны иметь право на доступ к информации и выбирать, как должны проходить роды. Им также разрешается передвигаться во время родов, если это не было запрещено ввиду состояния здоровья,
– говорится в заявлении министерства.
Что еще нельзя делать женщинам в Саудовской Аравии без разрешения мужчин?
Выходить замуж
Открывать банковский счет
Начинать бизнес в определенных сферах
Выезжать за границу
Подать заявку на получение паспорта
Напомним, в Саудовской Аравии начнут уведомлять женщин о разводе с помощью смс-сообщения. Раньше мужчины могли расстаться с женами и не говорить им об этом.