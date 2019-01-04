В Саудовской Аравии женщин о разводе будут сообщать через SMS
В Саудовской Аравии начнут уведомлять женщин о разводе с помощью смс-сообщения. Раньше мужчины могли расстаться с женами и не говорить им об этом.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Известно, что новое законодательство вступит в силу с 6 января 2019 года.
Постановление гарантирует, что права женщины при разводе будут соблюдены. Кроме того, это гарантирует, что любые доверенности, выданные до развода, не будут использованы неправомерно,
— рассказала юрист Нисрин аль-Гамди.
Этот шаг расширяет права женщин в стране, что постепенно выполняется в рамках программы "Видение-2030", которую проводит наследный принц Мухаммед бин Салман.
Что нельзя делать женщинам в Саудовской Аравии без разрешения мужчин?
Выходить замуж
Открывать банковский счет
Начинать бизнес в определенных сферах
Выезжать за границу
Проходить плановые хирургические операции
Подать заявку на получение паспорта
Напомним, что в Саудовской Аравии вступило в силу разрешение, которое позволяет женщинам самостоятельно управлять транспортными средствами.
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