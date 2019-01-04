В Саудовской Аравии женщин о разводе будут сообщать через SMS

В Саудовской Аравии начнут уведомлять женщин о разводе с помощью смс-сообщения. Раньше мужчины могли расстаться с женами и не говорить им об этом.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Известно, что новое законодательство вступит в силу с 6 января 2019 года.

Постановление гарантирует, что права женщины при разводе будут соблюдены. Кроме того, это гарантирует, что любые доверенности, выданные до развода, не будут использованы неправомерно,

— рассказала юрист Нисрин аль-Гамди.

Этот шаг расширяет права женщин в стране, что постепенно выполняется в рамках программы "Видение-2030", которую проводит наследный принц Мухаммед бин Салман.

Что нельзя делать женщинам в Саудовской Аравии без разрешения мужчин?

Выходить замуж

Открывать банковский счет

Начинать бизнес в определенных сферах

Выезжать за границу

Проходить плановые хирургические операции

Подать заявку на получение паспорта

Напомним, что в Саудовской Аравии вступило в силу разрешение, которое позволяет женщинам самостоятельно управлять транспортными средствами.