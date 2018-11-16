"Абайя навыворот": в Саудовской Аравии женщины протестуют против ограничений в выборе одежды

Женщины в Саудовской Аравии протестуют против абайи – длинного арабского платья, полностью закрывающего тело. Они заявили, что теперь будут носить его наизнанку.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также: В Саудовской Аравии журналистка вынуждена бежать из страны из-за "слишком откровенной одежды"

Женщины в Саудовской Аравии публикуют фотографии в абайи в Twitter с хэштегом "абайя наизнанку"(#ForcedToWearIt). Они недовольны тем, что эта одежда женщин заставляют носить под давлением.

"هل خُلقنا لنتخفّى؟"، هكذا تساءلتْ فتاةٌ سعوديّة وهي تشارك في حملة #العباية_المقلوبة رفضاً للقيود الاجتماعية والرسمية التي تتحكّم في ما ترتديه #النساء في #السعودية . https://t.co/uMeCdiJvrq — Wajd Bouabdallah (@tounsiahourra) 12. November 2018

Хотя в марте 2018 года наследный принц Мухаммед бин Салман сказал, что ношение абайи не является юридическим требованием. Тем не менее, уже около 5 тысяч постов появились в социальной сети Twitter.

Пользователь Twitter Howra написала, что женщинам очень сложно работать полный рабочий день с никабом (вуалью для лица) и абайей, поскольку рабочие места смешанные.

#العبايه_المقلوبه ابتداء من اليوم سأرتدي عباءتي بالمقلوب احتجاجا على العادات وانظمة الدولة التي جعلتنا تحت التهديد لو تجرأنا وأظهرنا هوياتنا. نضطر نشتغل دوام كامل بالنقاب والعباية بحجة ان المكان مختلط وهذا الحمل ثقيل ثقيل على الكائن البشري أنا. لست. منقبة. يابشر #ForcedToWearIt pic.twitter.com/OEsh0RZfNq — #FreeSaudiActivists حوراء (@Howwwra) 11. November 2018

Также она добавила, что женщины участвуют в акции "чтобы выразить протест против обычаев и государственных норм, которые означают, что мы ставим себя под угрозу, если решимся показать нашу идентичность".

Что нельзя делать женщинам в Саудовской Аравии без разрешения мужчин?

Выходить замуж

Открывать банковский счет

Начинать бизнес в определенных сферах

Выезжать за границу

Проходить плановые хирургические операции

Подать заявку на получение паспорта

Напомним, что в Саудовской Аравии вступило в силу разрешение, позволяющее женщинам самостоятельно управлять транспортными средствами.