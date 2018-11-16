"Абайя навыворот": в Саудовской Аравии женщины протестуют против ограничений в выборе одежды
Женщины в Саудовской Аравии протестуют против абайи – длинного арабского платья, полностью закрывающего тело. Они заявили, что теперь будут носить его наизнанку.
Об этом сообщает BBC.
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Женщины в Саудовской Аравии публикуют фотографии в абайи в Twitter с хэштегом "абайя наизнанку"(#ForcedToWearIt). Они недовольны тем, что эта одежда женщин заставляют носить под давлением.
Хотя в марте 2018 года наследный принц Мухаммед бин Салман сказал, что ношение абайи не является юридическим требованием. Тем не менее, уже около 5 тысяч постов появились в социальной сети Twitter.
Пользователь Twitter Howra написала, что женщинам очень сложно работать полный рабочий день с никабом (вуалью для лица) и абайей, поскольку рабочие места смешанные.
Также она добавила, что женщины участвуют в акции "чтобы выразить протест против обычаев и государственных норм, которые означают, что мы ставим себя под угрозу, если решимся показать нашу идентичность".
Что нельзя делать женщинам в Саудовской Аравии без разрешения мужчин?
- Выходить замуж
- Открывать банковский счет
- Начинать бизнес в определенных сферах
- Выезжать за границу
- Проходить плановые хирургические операции
- Подать заявку на получение паспорта
Напомним, что в Саудовской Аравии вступило в силу разрешение, позволяющее женщинам самостоятельно управлять транспортными средствами.