"Абайя навиворіт": у Саудівській Аравії жінки протестують проти обмежень у виборі одягу
Жінки у Саудівській Аравії протестують проти абайї – довгої арабської сукні, що повністю закриває тіло. Вони заявили, що тепер будуть носити її навиворіт.
Про це повідомляє BBC.
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Жінки у Саудівській Аравії публікують фотографії у абайї у Twitter з хештегом "абайя навиворіт" (#ForcedToWearIt). Вони не задоволені тим, що цей одяг жінок змушують носити під тиском.
Хоча у березні 2018 року спадковий принц Мухаммед бін Салман сказав, що носіння абайї не є юридичною вимогою. Тим не менш, уже близько 5 тисяч постів з’явилися у соціальній мережі Twitter.
Користувач Twitter Howra написала, що жінкам дуже складно працювати повний робочий день з нікабом (вуаллю для обличчя) і абайєю, оскільки робочі місця змішані.
Також вона додала, що жінки беруть участь в акції "аби висловити протест проти звичаїв та державних норм, які означають, що ми ставимо себе під загрозу, якщо наважимося показати нашу ідентичність".
Що не можна робити жінкам у Саудівській Аравії без дозволу чоловіків?
- Виходити заміж
- Відкривати банківський рахунок
- Починати бізнес у певних сферах
- Виїздити за кордон
- Проходити планові хірургічні операції
- Подати заявку на отримання паспорту
Нагадаємо, що у Саудівській Аравії набув чинності дозвіл, що дозволяє жінкам самотужки керувати транспортними засобами.