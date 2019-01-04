У Саудівській Аравії жінок про розлучення будуть повідомляти через SMS
У Саудівській Аравії почнуть повідомляти жінок про розлучення за допомогою смс-повідомлення. Раніше чоловіки могли розлучитися з дружинами і не говорити їм про це.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Відомо, що нове законодавство набуде чинності з 6 січня 2019 року.
Постанова гарантує, що права жінки при розлученні будуть дотримані. Крім того, це гарантує, що будь-які доручення, видані до розлучення, не будуть використані неправомірно,
— розповіла юрист Нісрін аль-Гамді.
Цей крок розширює права жінок у країні, що поступово виконується в межах програми "Бачення-2030", яку проводить наслідний принц Мухаммед бін Салман.
Що не можна робити жінкам у Саудівській Аравії без дозволу чоловіків?
Виходити заміж
Відкривати банківський рахунок
Починати бізнес у певних сферах
Виїздити за кордон
Проходити планові хірургічні операції
Подати заявку на отримання паспорту
Нагадаємо, що у Саудівській Аравії набув чинності дозвіл, що дозволяє жінкам самотужки керувати транспортними засобами.