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      У Саудівській Аравії жінкам дозволили подорожувати без чоловіків

      87 Читать новость на русском
      Права жінок у Саудівській Аравії
      Права жінок у Саудівській Аравії

      У Саудівській Аравії дозволили жінкам подорожувати самостійно — без додаткового дозволу чоловіків. Також розширили права в оформленні документів.

      Відповідне рішення уряду країни 2 серпня опублікували в офіційних ЗМІ королівства, передає ВВС. Відтепер кожна жінка, яка досягла 21-річного віку, має право оформити закордонний паспорт та вирушити в подорож без обов’язкової згоди та супроводу чоловіка-опікуна.

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      Досі саудівським жінкам доводилося запитувати дозвіл для отримання паспорту або поїздки за кордон в опікуна — чоловіка, батька або іншого родича-чоловіка.

      Крім цього, влада схвалила й інші послаблення. Зокрема, нові укази також надають жінкам право самим реєструвати народження дитини, шлюб або розлучення та оформлювати право на опіку над неповнолітніми дітьми.

      Що ще не можна робити жінкам у Саудівській Аравії без дозволу чоловіків?

      Виходити заміж

      Відкривати банківський рахунок

      Починати бізнес у певних сферах

      Лише в січні у Саудівській Аравії вагітним жінкам дозволили самим вирішувати, чи згодні вони на кесарів розтин або інші хірургічні процедури. Також почали повідомляти про розлучення за допомогою смс-повідомлення. Раніше чоловіки могли розлучитися з дружинами і не говорити їм про це.

      blog_ava
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      Теги: Саудівська Аравія
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