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      Саудівська Аравія вперше ввела туристичні візи, зокрема для українців

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      Українці зможуть отримати туристичну візу до Саудівської Аравії на 90 днів
      Українці зможуть отримати туристичну візу до Саудівської Аравії на 90 днів / compass.ck.ua

      Влада Саудівської Аравії значно спростила отримання віз для іноземців. Відтепер електронну туристичну візу на 90 днів можна буде отримати одразу по прибуттю в аравійську країну.

      За попередньою інформацією, до переліку громадян, для яких діятиме спрощена процедура отримання візи, потрапили і українці, повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

      До слова: Україна може отримати безвіз з двома карибськими країнами

      Можливість отримання туристичної візи до Саудівської Аравії за спрощеною процедурою почне діяти вже з 28 вересня, а вартість послуги коштуватиме 80 доларів.

      Саудівська Аравія є однією з найбільш закритих країн світу, яка фактично не видавала туристичні візи. З недавнього часу до країни можна було потрапити лише тим туристам, які подорожували групами,
      – підкреслив Соколюк.

      Крім того, держава видавала так звані "релігійні візи", які дозволяли відвідувати святі для мусульман місця.

      На жаль, на власників туристичних віз розповсюджуватимуться деякі обмеження. Наприклад, туристам не можна буде відвідувати святі місця Мекку та Медіну. Так само на іноземців розповсюджуватиметься і заборона на розпивання алкогольних напоїв, яка діє всередині держави.

      Натомість іноземним жінкам не обов'язково буде носити традиційну жіночу сукню абайю – достатньо буде просто скромного одягу. Так само жінки зможуть відвідати країну без супроводу родичів чоловічої статі.

      Чим цікава Саудівська Аравія?Саудівська Аравія цікава вже своїм унікальним політичним устроєм. Держава є теократичною монархією, коли головою держави є релігійний лідер. Крім Саудівської Аравії, такий же політичний устрій є лише у Ватикані.

      Найперше Саудівська Аравія – це релігійний центр для мусульман. Державу іноді називають країною двох святих мечетей. Мовиться про Мечеть Аль-Харам (Мекка) і Аль-Масджід Аль-Набауї (Медіна).

      Саудівська Аравія – рай для тих, кому взимку мало тепла і сонця. Країна розташована у тропічному кліматичному поясі, тому там спекотно і сухо цілий рік.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Саудівська Аравія Туристичний бізнес Державна міграційна служба
      Джерело: 24 канал
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