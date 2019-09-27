Саудовская Аравия впервые ввела туристические визы, в частности для украинцев

Власти Саудовской Аравии значительно упростили получение виз для иностранцев. Отныне электронную туристическую визу на 90 дней можно будет получить сразу по прибытию в аравийскую страну.

По предварительной информации, в перечень граждан, для которых будет действовать упрощенная процедура получения визы, попали и украинцы, сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

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Возможность получения туристической визы в Саудовскую Аравию по упрощенной процедуре начнет действовать уже с 28 сентября, а стоимость услуги будет стоить 80 долларов.

Саудовская Аравия является одной из самых закрытых стран мира, которая фактически не выдавала туристические визы. С недавнего времени в страну можно было попасть только тем туристам, которые путешествовали группами,

– подчеркнул Соколюк.

Кроме того, государство выдавало так называемые "религиозные визы", которые позволяли посещать святые для мусульман места.

К сожалению, на владельцев туристических виз будут распространяться некоторые ограничения. Например, туристам нельзя будет посещать святые места Мекку и Медину. Так же на иностранцев будет распространяться и запрет на распитие алкогольных напитков, который действует внутри государства.

Зато иностранным женщинам не обязательно будет носить традиционное женское платье абайя – достаточно будет просто скромной одежды. Так же женщины смогут посетить страну без сопровождения родственников мужского пола.

Чем интересна Саудовская Аравия?

Саудовская Аравия интересна уже своим уникальным политическим строем. Государство является теократической монархией, когда главой государства является религиозный лидер. Кроме Саудовской Аравии такое же политическое устройство есть только в Ватикане.



Прежде всего Саудовская Аравия - это религиозный центр для мусульман. Государство иногда называют страной двух святых мечетей. Говорится о мечети Аль-Харам (Мекка) и Аль-Масджид Аль-Набауи (Медина).



Саудовская Аравия – рай для тех, кому зимой мало тепла и солнца. Страна расположена в тропическом климатическом поясе, поэтому там жарко и сухо круглый год.