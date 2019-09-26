Украина может получить безвиз с двумя карибскими странами

Украина установила дипломатические отношения с Гренадой, а также с Сент-Винсентом и Гренадинами, островными государствами в Карибском море.

Совместное коммюнике подписали министры иностранных дел стран: от Украины – Вадим Пристайко и от Гренады – Питер Чарльз Дэвид.

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Руководители внешнеполитических ведомств также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Что известно про Гренаду

Это островное государство вулканического происхождения в Карибском море. В его состав входят некоторые острова из группы Наветренных Антильских островов – собственно Гренада и южная часть островов Гренадины, крупнейший из которых – Кариока.

Гренада была открыта в 1498 году во время третьего плавания Колумба. Тогда эти острова заселяли индейцы-карибы. Из европейцев здесь первыми поселились испанцы, а потом и французы с англичанами. Что касается последних, то сперва Гренаду приобрела Франция, потом эти острова захватили англичане, но через некоторое время французы все же сумели их вернуть. Окончательно остров отошел к Англии в 1783 году по Версальскому договору. С 1958 по 1962 год Гренада входила в состав Федерации Вест-Индии, недолговечной федерации британских колоний в Вест-Индии. В 1967 году Гренада получила внутреннее самоуправление.

Столица страны – Сент-Джорджес, а ее площадь составляет 344 квадратных километра. Возглавляет Гренаду британская королева Елизавета II: ее здесь представляет генерал-губернатор. Гренада входит в состав ООН, Организации Американских Государств и Британского Содружества наций.

Государственный язык Гренады – английский, также здесь общаются на нескольких французских диалектах патуа. Экспортирует эта страна какао, бананы, цветы мускатного ореха и собственно мускатные орехи.

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Ранее Пристайко также на полях Генассамблеи ООН похожее коммюнике (установление дипломатических отношений и договоренности по устранению визовых барьеров) подписал с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсальвесом.

"Стороны отметили, что установление дипломатических отношений будет способствовать активизации двустороннего политического диалога, торгово-инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере образования", – отметили в украинском МИД.

One more partner on the globe! With Prime Minister Ralph Gonsalves signed joint communique on establishing diplomatic relations with Saint Vincent and the Grenadines. Will work towards mutual visa-free movement.

We continue to develop political&trade networks around pic.twitter.com/oLgDn8FmzI — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 September 2019

Что известно о Сент-Винсенте и Гренадинах

Это независимое государство в группе Наветренных островов, входящих в состав Малых Антильских островов. Состоит эта страна из относительно большого острова Сент-Винсент и около 32 мелких островов, которые входят в группу Северные Гренадины, а также рифов Тобаго.

Общая площадь островов – 389,3 квадратных километра. Население страны составляет 109 тысяч человек. Столица и главный порт – город Кингстаун. Сент-Винсент и Гренадины являются членом ООН и Британского Содружества наций. Название страны происходит от имени Святого Винсента и испанской провинции Гранада. Официальный язык – английский, возглавляет Сент-Винсент и Гренадины британская королева Елизавета II: ее здесь представляет генерал-губернатор.

Остров Сент-Винсент открыл Христофор Колумб в 1498 году, в День святого Винсента. До момента открытия остров был населе уже 5,5 тысячи лет: сначала здесь поселились индейцы чибони, затем араваки и последних наконец вытеснили воинственные индейцы карибы. В XVII – XVIII веках Сент-Винсент поочередно переходил под контроль Великобритании и Франции. В 1979 году Сент-Винсент вместе с соседними Гренадинами стал полностью независимым государством в составе Британского Содружества.

Производит эта страна цемент, продукты питания, мебель, одежду и аррорут-крахмал, который получают из корней, плодов, клубней тропических растений. В 1990-х здесь были созданы предприятия по производству теннисных ракеток и сборки электроаппаратуры на экспорт. Также эта страна экспортирует бананы, сладкий картофель, копру (высушенную маслянистую мякость орехов кокосовой пальмы) и вышеупомянутый аррорут.

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Заметим, что в течение последнего месяца аж 3 страны ввели безвизовый режим с Украиной. Говорится о Лаосе (правда, сюда нужно будет оформить бесплатную электронную визу), Колумбии и Эквадоре.