Украина может получить безвиз с двумя карибскими странами
Украина установила дипломатические отношения с Гренадой, а также с Сент-Винсентом и Гренадинами, островными государствами в Карибском море.
Совместное коммюнике подписали министры иностранных дел стран: от Украины – Вадим Пристайко и от Гренады – Питер Чарльз Дэвид.
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Руководители внешнеполитических ведомств также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.
Что известно про Гренаду
Это островное государство вулканического происхождения в Карибском море. В его состав входят некоторые острова из группы Наветренных Антильских островов – собственно Гренада и южная часть островов Гренадины, крупнейший из которых – Кариока.
Гренада была открыта в 1498 году во время третьего плавания Колумба. Тогда эти острова заселяли индейцы-карибы. Из европейцев здесь первыми поселились испанцы, а потом и французы с англичанами. Что касается последних, то сперва Гренаду приобрела Франция, потом эти острова захватили англичане, но через некоторое время французы все же сумели их вернуть. Окончательно остров отошел к Англии в 1783 году по Версальскому договору. С 1958 по 1962 год Гренада входила в состав Федерации Вест-Индии, недолговечной федерации британских колоний в Вест-Индии. В 1967 году Гренада получила внутреннее самоуправление.
Столица страны – Сент-Джорджес, а ее площадь составляет 344 квадратных километра. Возглавляет Гренаду британская королева Елизавета II: ее здесь представляет генерал-губернатор. Гренада входит в состав ООН, Организации Американских Государств и Британского Содружества наций.
Государственный язык Гренады – английский, также здесь общаются на нескольких французских диалектах патуа. Экспортирует эта страна какао, бананы, цветы мускатного ореха и собственно мускатные орехи.
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Ранее Пристайко также на полях Генассамблеи ООН похожее коммюнике (установление дипломатических отношений и договоренности по устранению визовых барьеров) подписал с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсальвесом.
"Стороны отметили, что установление дипломатических отношений будет способствовать активизации двустороннего политического диалога, торгово-инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере образования", – отметили в украинском МИД.
Что известно о Сент-Винсенте и Гренадинах
Это независимое государство в группе Наветренных островов, входящих в состав Малых Антильских островов. Состоит эта страна из относительно большого острова Сент-Винсент и около 32 мелких островов, которые входят в группу Северные Гренадины, а также рифов Тобаго.
Общая площадь островов – 389,3 квадратных километра. Население страны составляет 109 тысяч человек. Столица и главный порт – город Кингстаун. Сент-Винсент и Гренадины являются членом ООН и Британского Содружества наций. Название страны происходит от имени Святого Винсента и испанской провинции Гранада. Официальный язык – английский, возглавляет Сент-Винсент и Гренадины британская королева Елизавета II: ее здесь представляет генерал-губернатор.
Остров Сент-Винсент открыл Христофор Колумб в 1498 году, в День святого Винсента. До момента открытия остров был населе уже 5,5 тысячи лет: сначала здесь поселились индейцы чибони, затем араваки и последних наконец вытеснили воинственные индейцы карибы. В XVII – XVIII веках Сент-Винсент поочередно переходил под контроль Великобритании и Франции. В 1979 году Сент-Винсент вместе с соседними Гренадинами стал полностью независимым государством в составе Британского Содружества.
Производит эта страна цемент, продукты питания, мебель, одежду и аррорут-крахмал, который получают из корней, плодов, клубней тропических растений. В 1990-х здесь были созданы предприятия по производству теннисных ракеток и сборки электроаппаратуры на экспорт. Также эта страна экспортирует бананы, сладкий картофель, копру (высушенную маслянистую мякость орехов кокосовой пальмы) и вышеупомянутый аррорут.
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Заметим, что в течение последнего месяца аж 3 страны ввели безвизовый режим с Украиной. Говорится о Лаосе (правда, сюда нужно будет оформить бесплатную электронную визу), Колумбии и Эквадоре.