Украина подписала соглашение о безвизе еще с одной страной
Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинские туристы смогут ездить в экзотический Лаос, оформив электронную визу.
Департамент консульской службы МИД Украины отмечает, что украинцы могут находиться в этой азиатской стране до 30 дней.
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В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украины,
– пишут дипломаты.
Регистрация для получения такой визы возможна на лаосском правительственном сайте "eVisa Lao Official Online Visa".
Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.
Почему стоит поехать в Лаос?Лаос – государство в Юго-Восточной Азии, граничит на севере с Китаем, на востоке с Вьетнамом, на юге с Камбоджей, а на западе с Таиландом. Страна не имеет выхода к морю, но здесь вы увидите невероятной красоты горы и бурные реки.
Эта азиатская страна – настоящий рай для тех, кто ценит спокойствие, самобытные культуры, древние храмы, загадки цивилизаций и простую мудрость Востока. Разнообразные маршруты откроют тайны веков, познакомят с доброжелательными хозяевами, позволят насладиться тенистыми и жаркими джунглями, познать философию буддизма и увидеть уникальную архитектуру Востока.
Прекрасный Лаос
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