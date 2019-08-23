Україна підписала угоду про безвіз ще з однією країною

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. Тепер українські туристи матимуть можливість їздити до екзотичного Лаосу, оформивши електронну візу.

Департамент консульської служби МЗС України заважує, що українці можуть перебувати у цій азіатській країні до 30 днів.

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У Лаос з електронною візою. Така можливість введена урядом Лаоської Народно-Демократичної Республіки для громадян України,

– пишуть дипломати.

Реєстрація для отримання такої візи можлива на лаоському урядовому сайті "eVisa Lao Official Online Visa".

Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн , раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.

Чому варто поїхати у Лаос?Лаос – держава в Південно-Східній Азії, що межує на півночі з Китаєм, на сході з В'єтнамом, на півдні з Камбоджею, а на заході з Таїландом. Країна не має виходу до моря, але тут ви побачите неймовірної краси гори та бурхливі ріки.



Ця азіатська країна - справжній рай для тих, хто цінує спокій, самобутні культури, стародавні храми, загадки цивілізацій і просту мудрість Сходу. Різноманітні маршрути відкриють таємниці століть, познайомлять з доброзичливими господарями, дозволять насолодитися тінистими і жаркими джунглями, пізнати філософію буддизму та побачити унікальну архітектуру Сходу.

Дивовижжя Лаосу