Україна та Північна Македонія запускають безвіз на постійній основі

Угода дозволяє громадянам двох країн з біометричними паспортами в’їзд, транзит чи короткострокове перебування протягом 90 днів у 180-денний період. Раніше її потрібно було поновлювати щороку.

Відповідну угоду підписала посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк із міністром закордонних справ цієї країни Ніколою Дімітровим. Про це Задорожнюк повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Знайте більше: Україна домовляється про спрощення візового режиму з Канадою, – Зеленський

У МЗС Північної Македонії зазначили, що ця угода зробить особливий внесок у подальшу активізацію співпраці – особливо в економічній сфері.

Більше немає потреби пролонгувати існуючу Угоду щороку. Працюємо далі!

– прокоментувала цю новину Задорожнюк.

Раніше безвіз між Україною та Північною Македонією мав тимчасовий характер. Відповідні угоди підписувалися на рік.

Закон про зміну назви колишньої югославської республіки Македонія на Північну Македонію набув чинності 12 лютого. На такі кардинальні кроки влади країни наважилась, аби вступити до НАТО.

Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.



Перелік країн, де віза не потрібна зовсім – не змінився / Інфографіка 24 каналу

11 травня 2017 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про скасування віз для короткострокових поїздок для громадян України. Рівно за місяць, 11 червня, безвіз запрацював. Однак, щоб ним скористатися – потрібно мати біометричний закордонний паспорт.

Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси – у матеріалі 24 каналу.



Кількість країн з необхідністю отримання попередньої електронної візи зросла