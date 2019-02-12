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      Республіка Північна Македонія: країна офіційно змінила назву

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      Північна Македонія
      Північна Македонія / Getty Images

      Закон про зміну назви колишньої югославської республіки на Північну Македонію набув чинності 12 лютого. На такі кардинальні кроки влади країни наважилась, аби вступити до НАТО.

      У вівторок закон, який визначає зміни до Конституції, опублікували в урядовому "Офіційному віснику". 

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      Події, які передували перейменуванню Північної Македонії:

      Чому угода Греції з Македонією є історичною?Вона завершила одну з найтриваліших у світі дипломатичних суперечок. Вона розпочалася після проголошення Македонією незалежності у 1991 році. Афіни вважали, що Македонія не має права носити свою назву. Така суперечка пов'язана з тим, що у Греції є однойменна провінція, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.

      Угода полягає не тільки у зміні назви, але й усуне будь-які претензії до суверенітету Македонії та території сусідніх держав, і сприятиме збереженню ідентичності македонського народу та обов’язків держави щодо підтримки діаспори.

      Після перейменування країни у Північну Македонію перед нею відкрився довгоочікуваний шлях до НАТО. 6 лютого у Брюсселі підписали історичний документ – протокол про приєднання Македонії до Північноатлантичного Альянсу. А вже 9 лютого парламент Греції ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до НАТО.

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      Теги: Новини політики НАТО Греція Македонія
      Джерело: 24 Канал
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