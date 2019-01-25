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      Нова назва для Македонії: у Греції схвалили історичну угоду

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      Уряд Греції схвалив історичну угоду про зміну назви Македонії
      Уряд Греції схвалив історичну угоду про зміну назви Македонії / tsargrad.tv

      Парламент Греції схвалив угоду про перейменування Македонії. Відтепер країна матиме назву Республіка Північна Македонія.

      Таке рішення прийняв уряд Греції у п'ятницю, 25 січня, пише Deutsche Welle. За підтримуку угоди проголосували 153 депутати, проти – 146. Відомо, що члени ультраправої партії "Золотий світанок" намагалися зірвати процедуру голосування.

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      За даними останніх опитувань громадської думки, дві третини греків не підтримують угоду про перейменування Македонії. Так, 20 січня у Афінах люди вийшли на акцію протесту проти угоди. Під час протестів виникли сутички з поліцією та постраждали люди. Більшість греків невдоволені тим, що їхніх сусідів треба називати македонцями, а їхню мову – македонською.

      Чому угода Греції з Македонією є історичною?
      Історична угода Греції з Македонією завершить одну з найтриваліших у світі дипломатичних суперечок. Вона розпочалася після проголошення Македонією незалежності у 1991 році. Афіни вважали, що Македонія не має права носити свою назву. Така суперечка пов'язана з тим, що у Греції є одноіменна провінція, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.

      Угода полягає не тільки у зміні назви, але й усуне будь-які претензії до суверенітету Македонії та території сусідніх держав, і сприятиме збереженню ідентичності македонського народу та обов’язків держави щодо підтримки діаспори. До того ж, відмова Македонії від старої назви дасть можливість країні приєднатися до НАТО і Євросоюзу. 

      ЩО ВІДОМО ПРО УГОДУ МІЖ ГРЕЦІЄЮ ТА МАКЕДОНІЄЮ:
      Теги: Новини політики Македонія Протести Греція
      Джерело: 24 Канал
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