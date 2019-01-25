Нова назва для Македонії: у Греції схвалили історичну угоду

Парламент Греції схвалив угоду про перейменування Македонії. Відтепер країна матиме назву Республіка Північна Македонія.

Таке рішення прийняв уряд Греції у п'ятницю, 25 січня, пише Deutsche Welle. За підтримуку угоди проголосували 153 депутати, проти – 146. Відомо, що члени ультраправої партії "Золотий світанок" намагалися зірвати процедуру голосування.

Читайте також: Македонія закликала допомогти у розслідуванні масштабної крадіжки за участю українців

За даними останніх опитувань громадської думки, дві третини греків не підтримують угоду про перейменування Македонії. Так, 20 січня у Афінах люди вийшли на акцію протесту проти угоди. Під час протестів виникли сутички з поліцією та постраждали люди. Більшість греків невдоволені тим, що їхніх сусідів треба називати македонцями, а їхню мову – македонською.

Чому угода Греції з Македонією є історичною?

Історична угода Греції з Македонією завершить одну з найтриваліших у світі дипломатичних суперечок. Вона розпочалася після проголошення Македонією незалежності у 1991 році. Афіни вважали, що Македонія не має права носити свою назву. Така суперечка пов'язана з тим, що у Греції є одноіменна провінція, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.



Угода полягає не тільки у зміні назви, але й усуне будь-які претензії до суверенітету Македонії та території сусідніх держав, і сприятиме збереженню ідентичності македонського народу та обов’язків держави щодо підтримки діаспори. До того ж, відмова Македонії від старої назви дасть можливість країні приєднатися до НАТО і Євросоюзу.