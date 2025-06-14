Однак, для росіян дуже важлива саме інформаційна хвиля. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського.
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На Дніпропетровщині фіксують малі ДРГ
Зеленський розповів, що на Дніпропетровщині росіяни намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон.
Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили,
– сказав президент.
У п'ятницю, 13 червня, йому доповіли, що знайшли одну таку групу із 6 людей – ЗСУ її знищили. Окупанти були за кілометр від адміністративного кордону.
Їм вдалося просунутися лише тому, що група була маленька, і її не бачили.
""Зеленка" з'явилася. Все розквітло, і тому зрозуміло, що вони будуть бігати по посадках", – додав президент.
Він зауважив, що інформаційно Росії важливо наближатися як до Сум, та і до Дніпропетровщини. А Покровськ, наприклад, для неї – стратегічна ціль.