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      Новое название для Македонии: в Греции одобрили историческое соглашение

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      Правительство Греции одобрило историческое соглашение об изменении названия Македонии
      Правительство Греции одобрило историческое соглашение об изменении названия Македонии / tsargrad.tv

      Парламент Греции одобрил соглашение о переименовании Македонии. Отныне страна будет называться Республика Северная Македония.

      Такое решение приняло правительство Греции в пятницу, 25 января, пишет Deutsche Welle. За поддержку соглашения проголосовали 153 депутата, против – 146. Известно, что члены ультраправой партии "Золотой рассвет" пытались сорвать процедуру голосования.

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      По данным последних опросов общественного мнения, две трети греков не поддерживают соглашение о переименовании Македонии. Так, 20 января в Афинах люди вышли на акцию протеста против соглашения. Во время протестов произошли столкновения с полицией и пострадали люди. Большинство греков недовольны тем, что их соседей надо называть македонцами, а их язык – македонском.

      Почему соглашение Греции с Македонией является историческим? Историческое соглашение Греции с Македонией завершит один из самых продолжительных в мире дипломатических споров. Он началась после провозглашения Македонией независимости в 1991 году. Афины считали, что Македония не имеет права носить свое название. Такой спор связан с тем, что в Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.
      Соглашение заключается не только в смене названия, но и устранит любые претензии суверенитета Македонии и территории соседних государств, и будет способствовать сохранению идентичности македонского народа и обязанностей государства по поддержке диаспоры. К тому же, отказ Македонии от старого названия позволит стране присоединиться к НАТО и Евросоюзу.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ ГРЕЦИЕЙ И МАКЕДОНИЕЙ:
       
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      Теги: Новости политики Греция Протесты Македония
      Источник: 24 Канал
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