Переименование Македонии: более тысячи человек протестуют против изменения названия страны

В воскресенье, 18 ноября, в столице Македонии Скопье прошли протесты против переименования страны в Республику Северная Македония.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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Рядом со зданием парламента собралось более тысячи человек.

2 ноября правительство Македонии утвердил проект поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны.

Напомним, что 30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по переименованию страны.



20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.



17 июня Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз.