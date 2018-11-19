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      Перейменування Македонії: понад тисячу людей вийшли на протести проти зміни назви країни

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      Протести у Македонії
      Протести у Македонії / AP/Boris Grdanoski

      У неділю, 18 листопада, у столиці Македонії Скоп'є пройшли протести проти перейменування країни в Республіку Північна Македонія.

      Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

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      Поряд з будівлею парламенту зібралося понад тисяча осіб. 

      2 листопада уряд Македонії затвердив проект поправок до Конституції, які передбачають зміну назви країни.

      Нагадаємо, що 30 вересня жителі Македонії голосували на референдумі щодо перейменування країни.

      20 жовтня парламент Македонії проголосував за перейменування країни в Республіку Північна Македонія. За рішення, яке дозволить країні претендувати на вступ в НАТО і ЄС, проголосували 80 з 120 депутатів парламенту.

      17 червня Македонія і Греція підписали історичну угоду, згідно з якою Македонія змінить свою назву на Північну Македонію. Натомість Афіни розблокували переговори про приєднання Македонії до НАТО і до Європейського Союзу.

      Теги: Новини політики Македонія протести
      Джерело: 24 Канал
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