Екс-прем'єр Македонії попросив політичного притулку в Угорщини
Колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвські, якого засудили на батьківщині до двох років в'язниці за порушення при купівлі службового автомобіля Mercedes S600, втік в Будапешт і попросив політичного притулку.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
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Екс-політик зазначив, що в останні дні отримував багато погроз.
Зараз я в Будапешті і попросив угорську владу про політичний притулок,
– написав Груєвські.
До слова, після того, як македонська поліція видала ордер на арешт колишнього прем'єра – він зник.
Відомо про це ще з п’ятниці, 9 листопада, коли згідно з вироком суду Груєвські мали доправити до в'язниці.
Раніше повідомлялося, що Нікола Груєвський отримав дворічний вирок у справі "Танк", оскільки купив Mercedes-Benz за понад 650 тисяч євро, коли був на посаді.